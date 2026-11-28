美國航空兩架客機今天在雷根華盛頓國家機場起飛前滑行時擦撞機翼。美國聯邦航空總署（FAA）擬展開相關調查。

英國廣播公司（BBC）報導，FAA在聲明中表示，一架客機於美東時間今天下午5時10分（格林威治標準時間22時10分）左右擦撞另一架客機的機翼。目前未傳出人員受傷，FAA計畫展開調查。

美國航空（American Airlines）表示，兩架客機均已返回登機門並停飛，交由維修團隊檢修。

這起客機機翼擦撞事件發生的機場，正是2025年1月發生客機與陸軍直升機致命相撞、造成67人罹難的雷根華盛頓國家機場。

FAA表示：「美國航空638號班機在起飛前滑行時，擦撞到美國航空2152號班機的機翼。」

一段錄音顯示，航管人員表示兩架波音737客機在滑行時擦撞。航管人員請求緊急救援與消防人員前往現場，隨後引導兩架客機返回登機門。

美國航空發表聲明說，兩架波音737-800客機的「翼尖發生接觸」。該公司補充指出，正盡快安排從兩架客機疏散的受影響旅客前往目的地。

一名搭乘美國航空2152號班機飛往芝加哥歐海爾機場（O'Hare airport）的乘客告訴BBC，起飛前滑行時，他感覺飛機右側受到「猛烈衝擊」。另一架638號班機則是準備飛往達拉斯-沃斯堡機場（Dallas-FortWorth airport）。

這名乘客進一步說，撞擊發生時「飛機晃動得相當劇烈」，他聽到機艙內傳出倒抽一口氣的聲音。他形容當時氣氛「緊繃」，但似乎沒有人受傷。

他往窗外望去，看到地面上有一塊飛機零件。他說，那看起來像是「機翼尖端」，並形容另一架飛機的機翼與他所搭乘飛機的機翼重疊。

這名乘客表示，在滑行返回登機門的途中，他看到一輛卡車將掉落的碎片撿起。

乘客說，這並非這座機場首度發生事故，「絕對讓人感到害怕」。

去年，一架美國航空班機與一架軍用直升機在雷根國家機場發生致命空中相撞。客機上64人與軍用直升機上3名美軍人員在這起事故中全數罹難。