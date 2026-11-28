美國黑色星期五網購熱、門市冷。食品及汽油漲價擠壓家庭預算，消費者縮減送禮名單、改買便宜商品，零售商祭出折扣也未必能打動買家。

路透引述Adobe Analytics初步數據報導，截至美東周五晚間6時30分，美國黑色星期五網購金額達97億美元，年增12.8%，增幅高於原先預估的全天9.2%。前一天感恩節的網購金額則達71億美元，年增10.4%，主要由電子產品、玩具及服飾折扣帶動。

實體店面表現較弱。追蹤門市人流的Passby統計，截至晚間6時30分過後，全美商店造訪人次約7.6億，較去年同期減少2.4%。不過，各家零售商表現不一。百思買周五傍晚前的人流較去年增加3.2%，沃爾瑪和Target也略增；樂高門市下午的人流則增加逾5%。

顧問業者Kearney美洲零售主管布朗（Michael Brown）周五上午走訪紐約州數家門市後說，整體人潮似乎不如往年，沒多久就散了。

部分消費者認為，折扣還不足以抵銷物價上漲的壓力。一名洛杉磯購物者原本期待門市優惠比網路更好，逛到接近中午，卻打算空手而回。另一名北卡羅來納州父親則嫌任天堂Switch 2只降價50美元，折扣後仍要450美元。

彭博走訪多處商場也發現，部分門市周五上午冷清。紐約郊區購物中心不難找到停車位，曼哈頓一家高檔商場甚至警衛比顧客還多。不過，雨勢也影響部分地區的購物人潮。

在芝加哥沃爾瑪購物的一名消費者說，今年假日購物預算已從2,000美元減至1,000美元，當天買的是一包15雙、售價5美元的襪子。

另一名在維吉尼亞州好市多購物的消費者說，以前問的是「你想要什麼？」，現在問的是「你需要什麼？」

美國全國零售聯盟（NRF）11月調查顯示，82%消費者打算控制假日支出，包括挑選較便宜的禮物。減少送禮對象、避免運費，也成為省錢方式。

GlobalData董事總經理桑德斯（Neil Saunders）說，黑色星期五傳統上仰賴衝動購物，消費者看到優惠就下手。但今年即使有折扣，許多商品原價已經更高。

花得更多 未必買得更多

購物金額仍預料成長，但須考慮物價因素。PwC估計，今年節慶支出將成長5.4%，扣除通膨後成長2.8%。NRF則預估，11月至12月節慶零售銷售額將年增4.2%，略高於1兆美元。

消費者也改變送禮選擇。彭博報導，部分購物者偏好拼圖、編織用品，以及能和親友共享的演唱會、旅行和水療體驗，希望減少看螢幕的時間。PwC調查則顯示，四成消費者打算尋找更多二手及復古商品優惠，比去年增加5個百分點。

玩具市場同樣冷熱不一。路透指出，塑膠等原料成本上升，使玩具價格今年來上漲13.2%，消費者不願接受漲價，促使芭比娃娃製造商美泰兒調降全年展望。

但寶可夢、魔法風雲會等集換式卡牌，以及樂高仍受歡迎，成年玩家也是買氣來源。有人整年預留預算，就為了買下黑色星期五推出、售價450美元的哥吉拉樂高組。

高收入家庭撐買氣 股市回檔添變數

折扣提早推出、促銷時間拉長，也讓購物分散。彭博引述NRF預測，今年感恩節購物周末的人數將是疫情以來首次減少，部分原因是消費者早在感恩節前便已採買。

美國消費後勁仍待觀察。10月扣除通膨後的消費支出幾乎持平，顯示家庭在第3季強勁消費後稍作喘息，食品及能源再度漲價，也持續侵蝕購買力。

NRF認為，高收入家庭將帶動大部分節慶支出成長。美國經濟研究聯合會調查則顯示，只有年收入至少20萬美元的受訪者，打算比去年多花錢。

但瑞銀提醒，多數購物季預測是在近日股市修正前提出。科技股下跌可能削弱財富效果，連原本較敢花錢的富裕消費者，也可能轉趨謹慎。