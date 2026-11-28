路透引述3名知情人士報導，美國空軍旗艦雲端運算平台Cloud One遭駭客入侵，可能危及大量敏感戰術、人事及後勤資料。該平台是美軍規模最大的雲端平台之一，支援北美防空雷達資訊彙整及全球空軍據點的彈藥追蹤系統。美軍網路司令部已介入評估損害程度。

2名消息人士表示，這起入侵事件是在近一個月內進行系統升級時發現的，導致整個平台的運作受到干擾。路透無法確認駭客身分、入侵範圍及是否有資料遭竊。

Cloud One於2017年啟動，整合微軟、亞馬遜、甲骨文及Alphabet四家業者的資源，為美國空軍的資訊科技需求提供一站式服務，支援數十種應用程式，包括管理人事資料、薪資、後勤及維修等業務的系統。

其中包括負責彙整北美各地防空雷達及其他資訊的「雲端指揮與管制系統」，以及追蹤美國空軍全球逾200處據點炸彈及飛彈的「戰區整合作戰彈藥系統」。

一名消息人士透露，駭客利用軟體漏洞侵入平台的「控制平面」（control plane）。控制平面就如同萬用遙控器，駭客理論上可利用取得的存取權限，查看軍機運作狀態或備用零件調度情形，但目前不清楚駭客是否這麼做。路透也無法確認駭客利用的是哪個軟體漏洞。

入侵事件曝光後，美軍已暫停將後台應用程式移轉至Cloud One的作業，現有應用程式也無法更新，導致空軍人員無法針對科技業近期揭露的一批重大軟體漏洞安裝修補程式，部分使用者的管理員權限也遭撤銷。

外界近來愈來愈擔憂駭客利用AI發動網路攻擊，由於AI模型能迅速偵測大範圍的安全漏洞，對雲端網路尤其構成威脅。美國政府近期已有至少另外6起資安事件曝光，涉及聯邦調查局（FBI）、五角大廈、國土安全部、情報機構及財政部。

Cloud One長期以來一直是駭客鎖定的目標。該平台主管團隊2023年曾發表文章，宣稱平台遭遇的入侵企圖次數驚人，但成功抵禦的比率高達100%，並強調：「在資安方面，容不得任何差錯。」

美國空軍在聲明中表示，不會對特定網路及系統的安全防護狀況、漏洞或運作情形做出回應，並強調持續採取審慎措施，保護空軍部的資訊、系統及執行任務的能力。