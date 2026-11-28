感恩節風暴重創美國東部，造成數十萬美國民眾停電。這場風暴也迫使紐約知名的「梅西感恩節大遊行」（Macy'sThanksgiving Day Parade）罕見延期。

法新社報導，昨天的風暴為美國一年當中最繁忙的假期交通時段之一帶來強風豪雨，從新罕布什爾州到北卡羅來納州，隨處可見樹木倒塌、電線受損。

根據停電追蹤網站PowerOutage.us資料，截至今天，仍有近50萬用戶停電。

此外，航班延誤及取消情形也尚未完全恢復。航班追蹤服務FlightAware指出，約有1600架次航班延誤，500多架次航班取消。

賓州是停電最嚴重的州，約有12萬2000人無電可用。

在密蘇里州，這場風暴在東部地區帶來最高達約38公分降雪，約7萬2000人仍處於停電狀態。

紐約州則有近4萬5000人仍未恢復供電。當地「梅西感恩節大遊行」因天候因素延至明天舉行，這也是這個擁有百年歷史的遊行活動首次因天氣而延期。

「梅西感恩節大遊行」為每年吸引全球觀眾收看的盛大活動，以色彩鮮豔的氣球穿越曼哈頓市中心為特色，也象徵著美國假日購物季正式揭開序幕。

遊行上一次遭遇重大干擾是在1971年，當時寒冷潮濕且強風的天氣，迫使唐老鴨及其他以流行文化角色為主題的氣球無法升空。

1942年至1945年的二戰期間，由於氦氣短缺，「梅西感恩節大遊行」曾連續4年全面取消。