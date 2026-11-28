路透引述知情人士報導，美國空軍旗艦雲端平台Cloud One遭駭客入侵，恐危及大批敏感戰術、人事與後勤資料。

Cloud One於2017年啟動，旨在作為因應美國空軍資訊科技需求的一站式平台，整合了微軟、亞馬遜、甲骨文和Alphabet的資源，為數十種應用程式提供運算，包括管理人事資料與薪資或後勤與維修的應用程式，以及北美防空雷達資料整合系統，以及追蹤全球逾200個空軍據點彈藥的系統。

報導指出，這起入侵事件是在約一個月前進行系統升級時才發現；目前尚無法確認駭客身分與資料是否外洩。

受事件衝擊，軍方已暫停將後勤行政系統遷入該平台，既有的應用程式更新也遭封鎖；部分管理員權限亦被撤銷。

知情人士指出，駭客利用軟體漏洞進入猶如「萬用遙控器」的控制平面，理論上可藉此查看軍機作戰狀態或備用零件調度。美國空軍僅表示不評論特定系統安全態勢。