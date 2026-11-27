3名知情人士告訴路透社，美國空軍旗艦雲端運算平台遭到駭客入侵，可能危及大量敏感的戰術、人事和後勤資料。

報導指出，其中2位知情人士表示，Cloud One遭到入侵一事是在過去約一個月內進行系統升級時發現，導致整個平台服務中斷。路透社無法確認駭客身分、遭到入侵的完整範圍，以及是否有任何資料遭竊。

美國空軍致路透社聲明指出，「不評論特定網路和系統的安全態勢、漏洞或運作狀態。我們持續採取審慎措施保護空軍部的資訊、系統和任務執行能力」。

Cloud One於2017年啟動，目的是整合微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、甲骨文（Oracle）和Alphabet這4家業者的資源，一站式滿足空軍的資訊科技需求，驅動涵蓋管理人事資料與薪資，以及後勤和維修作業的數十款應用程式。

其中包括空軍用來彙整北美各地防空雷達和其他數據資料的「雲端指揮與管制系統」（Cloud-BasedCommand and Control），以及用以追蹤全球200多處美國空軍據點炸彈和飛彈的「戰區綜合作戰彈藥系統」（Theater Integrated Combat Munitions System）。

Cloud One原由美國防衛公司科學應用國際公司（SAIC）擔任主要承包商，2025年由美國國防服務公司萊多斯（Leidos）接手。SAIC未回應置評請求；萊多斯則請路透社向空軍詢問。

其中2名消息人士指出，Cloud One是美軍規模最大雲端平台之一。

消息人士指出：「這個平台遭到入侵，事態嚴重。」

也有消息人士表示，調查人員已經要求美軍網路作戰部隊的網戰司令部（Cyber Command）評估損害。

網戰司令部未回應置評請求。