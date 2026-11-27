當美國家庭齊聚歡慶一年中最盛大節日之一時，美國總統川普今天卻藉感恩節之際，對自由派人士、移民以及聯邦政府機構發動猛烈抨擊。

路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，向他指控涉及詐欺、失誤或犯罪行為的人士送上節日問候。

川普在這篇長達461字的貼文中寫道：「我想向所有如此努力把我們國家帶向激進極左派的人，致上最誠摯的感恩節快樂。」

這位共和黨籍總統是在佛羅里達州西棕櫚灘（WestPalm Beach）的川普國際高爾夫俱樂部（TrumpInternational Golf Club）度過這個重視家庭團聚的節日時發表上述貼文；他預定今天稍晚從海湖俱樂部（Mar-a-Lago）致電慰問美軍官兵。

川普在節日賀文中指控自家政府偽造美國經濟數據，警告有不明人士企圖實施伊斯蘭教法並強制重新分配私人財產。他也形容大批美國移民與索馬利亞裔人士無業或具有犯罪前科。

他未針對任何一項說法提出證據，其中部分說法是他長期以來一再提出的論點。美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）未立即回應置評請求。

川普也為白宮翻修計畫辯護，聲稱記者與民眾誤解了相關工程。

川普所屬的共和黨在11月3日期中選舉遭遇慘敗，將於明年1月交出國會參眾兩院的控制權。