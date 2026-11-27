美國共和黨在本月期中選舉慘敗，總統川普26日卻在未提出證據的情況下，指控美國聯邦政府選前公布的經濟數據「造假」，並要求展開調查。

衛報報導，美國國內生產毛額（GDP）數據由商務部下屬經濟分析局（BEA）負責計算。官方經濟數據修正是常有的事，但每當數據無法支持川普所稱美國正迎來歷史性經濟榮景，他便一再試圖動搖外界對這些數據的信任。

川普在真實社群發布帶有怨憤意味的感恩節賀詞，祝佳節快樂，「甚至包括那些在選舉前夕發布假經濟數據的人。他們直到昨天才修正數據，整整晚了3周，顯示GDP成長率其實是4.3%，而非3.4%。」他寫道：「為什麼不在選舉前公布正確數據？我要求立即調查此事。這不是小錯誤，而是重大且蓄意的錯誤。」

川普繼續以尖酸語氣祝福「所有如此努力將我們國家推向激進極左路線的人感恩節快樂」，也祝福「那些想要重新分配財產的人。如此一來，所有辛勤工作、一輩子累積一定財富的人，如今將被迫與全國民眾分享財富，甚至是那些拒絕工作的人」。

川普也再度提及白宮整修及裝潢爭議，嘲諷部分記者與民眾不理解白宮髒亂、失修及貪腐問題，接著向「形形色色、各種膚色的殺人犯、毒販和罪犯」表示感謝，宣稱這些人「現在大多已經離開了」。

川普最後寫道：「無論如何，還是祝他們感恩節快樂，即使他們遠在異國。我們非常想念你們，但你們永遠不會回來，美國也永遠不會允許你們對我們做過的事再次發生！」