今晨六家外媒首頁，美國感恩節強烈風暴成為最明顯的共同焦點。華郵、路透與美聯社均將東岸災情或紐約百年遊行延期置於首頁主位。其他三家則分別聚焦美國封鎖下的伊朗經濟危機、聯準會可能繼續升息，以及以色列攻擊造成的加薩兒童死傷。

華爾街日報

美國封鎖重創伊朗經濟 食品通膨逾110%引發民怨

A ‘Silent War’ Grips Iran as Its Economy Strains Under U.S. Blockade

摘要

美國對伊朗的封鎖從海上石油出口擴及空運與陸路貿易。伊朗總統裴澤斯基安坦言「我們沒錢了」，政府削減食物、燃油與電力補貼，食品與飲料價格年漲逾110%。部分地區輪流停電，欠薪與生活成本上漲引發示威，強硬派也批評政府的緊縮措施，內部政治分歧加劇。

為何重要

美國封鎖已從對外貿易限制轉化為伊朗的民生危機，也加劇德黑蘭內部對經濟政策及是否升高軍事衝突的分歧。

華盛頓郵報

美國東岸感恩節風暴釀逾50萬戶停電 航班大亂

Flight delays, flooding and outages grow as storm batters East Coast

摘要

美國數十年來最嚴重的感恩節東岸風暴26日襲擊維吉尼亞州至紐約沿岸，強風、豪雨造成淹水，逾50萬戶停電。馬里蘭州近200萬居民因淨水廠供電不穩被要求節約用水；截至當地中午，全美航班延誤1336架次、取消399架次。紐約梅西百貨感恩節遊行也首度因天候延期。

為何重要

風暴在美國最繁忙的感恩節出行時段，同時打擊供電、供水與航空交通，凸顯大型都會區基礎設施面對強烈風暴的連鎖風險。

金融時報

美股科技股賣壓沉重 聯準會仍傾向12月再升息1碼

Hawkish Fed poised to raise rates despite stock market turmoil

摘要

美股因人工智慧投資疑慮連週震盪，市場呼籲美國聯準會暫緩升息，但官員仍以通膨為首要考量，預料12月再升息1碼。10月個人消費支出物價指數年增3.8%，核心指標升至3.3%；第三季經濟成長率折合年率達4.3%。投資人擔心進一步緊縮將推高科技業融資成本，財政部長貝森特也警告央行可能過度緊縮。

為何重要

若聯準會不因股市下跌而轉向，升息將持續左右美元與全球資金成本，也考驗人工智慧投資熱潮能否承受更高利率。

衛報

加薩教育部稱11月已有16名學童死於以軍攻擊

Israeli strikes kill 16 schoolchildren so far this month, Gaza ministry says

摘要

加薩教育部表示，11月以來以色列攻擊已造成至少16名學童死亡。25日加薩市一處住宅遭空襲，15歲與13歲姊妹及父母罹難。衛報另記述15歲少年在運動場遭射擊、12歲男童死於砲擊等案例。停火期間攻擊仍持續；聯合國兒童基金會估計，加薩98%的校舍已受損。

為何重要

學童傷亡與校舍大規模毀損，顯示加薩戰爭的代價不只在即時傷亡，也持續剝奪兒童接受教育與安全生活的基本條件。

路透

美國感恩節風暴釀逾83萬戶停電 約1800架次航班延誤

Thanksgiving storm knocks out power, disrupts flights on US East Coast

摘要

美國東岸26日遭強烈風暴侵襲，局部陣風時速達112公里，吹倒樹木與電線。根據停電追蹤網站，美東時間下午4時許，全美逾83萬戶停電，其中維吉尼亞、馬里蘭與賓州各有約17萬戶受影響。航班追蹤資料顯示，當天約1800架次延誤、417架次取消；沿岸又逢大潮，低窪地區出現淹水災情。

為何重要

強風與大潮同時發生，使供電設施、航空運輸及海岸防災面臨多重壓力，災情也隨風暴北移持續擴大。

美聯社

紐約梅西感恩節遊行百年首度延期 表演團隊緊急籌措旅費

The Macy’s Thanksgiving parade is postponed. What happens to its expansive roster of performers?

摘要

紐約梅西百貨第100屆感恩節遊行因強風暴雨，從26日改至28日，是活動百年來首度延期。數百名外地表演者因此得緊急延長旅館住宿、調整交通安排。德州梨城一所高中的約500人樂隊，在數小時內募得35萬美元以便留下參加遊行；夏威夷學生樂隊仍努力籌集約70萬美元，部分團體則無法配合新日期。

為何重要

遊行延期牽動跨州學校樂隊、百老匯劇團及旅遊安排，凸顯大型節慶遭遇惡劣天候時，龐大的調度與額外成本問題。

（本文與AI協作）