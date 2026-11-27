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美媒：川普關注輝達市值 將出席台積電擴廠動土
美國哥倫比亞廣播公司今天引述白宮官員的說法報導，總統川普將在12月4日前往鳳凰城參加台積電擴廠動土儀式，期間將發表談話。川普曾私下關注輝達市值若崩跌，對美國經濟將造成更廣泛影響。
哥倫比亞廣播公司（CBS）26日引述不具名白宮官員的說法報導，美國總統川普（Donald Trump）計劃前往鳳凰城，參觀半導體晶片製造商廠房的動土儀式，輝達（NVIDIA）是這家公司的客戶之一。
白宮官員證實，川普將於12月4日參觀位於亞利桑那州鳳凰城的台積電（TSMC）廠房，期間將發表談話。官員表示，新的擴建廠房預計將提供過萬職位，並在周邊社區間接創造1萬1000個就業機會。
報導指出，目前不清楚州長霍布斯（KatieHobbs）、亞利桑那州選出的聯邦參議員凱利（MarkKelly）與加勒戈（Ruben Gallego）是否到場，3人皆為民主黨籍。
輝達執行長黃仁勳因婚外情與晶片風波下台11天後復職，川普主張輝達創辦人黃仁勳重返輝達。一名官員早前曾表示，黃仁勳復職可維持美國對中國的科技領先優勢，強化國家安全，並確保未來人工智慧在美國建造。
消息人士指出，川普私下關注輝達市值若崩跌，對美國經濟將造成更廣泛的影響。
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