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美第3季GDP大幅上修 川普控選前數據造假要求調查
美國商務部例行修正經濟數據，大幅上修第3季國內生產毛額（GDP）成長率，總統川普今天指控選前公布的是「假數據」，要求立即調查，延續他對期中選舉遭干預的無據指控。
法新社報導，美國商務部（Department ofCommerce）昨天將第3季GDP成長率從先前預估的3.4%大幅上修至4.3%。川普隨即對他所謂的「假」數據猛烈抨擊。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「為什麼不在選前公布正確數字？我要求立即針對此事展開調查…這不是小錯誤，這是龐大而且蓄意的錯誤。」
川普隨後藉感恩節又發了一篇長文，把矛頭指向一連串假想敵，以及批評他大規模翻修白宮的人士。
美伊戰爭與川普混亂的關稅政策衝擊美國經濟，選民紛紛在期中選舉用選票懲罰共和黨，民主黨因此贏得國會控制權。
80歲的川普在2任總統任期內，一再抨擊長久以來支撐美國民主制度的政治、法律和經濟規範。
川普過去曾多次引用GDP成長等數據替自己的經濟表現辯護。儘管經濟面臨逆風，美國經濟成長仍在人工智慧（AI）熱潮帶動下表現強勁。
商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）昨天公布最新GDP預估值時指出，成長率上修「主要反映投資加速與政府支出回升，但出口下滑抵銷了部分增幅」。
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