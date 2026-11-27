今天是感恩節，但極端天氣造成美國東岸停電及交通延誤，紐約具代表性的梅西感恩節大遊行延至28日舉行，是這項活動百年歷史上首度延期。

法新社報導，這場「東北風暴」（Nor'easter）帶來強風豪雨，打亂數以百萬計民眾假期間開車或搭機出遊的行程。感恩節假期是美國一年中最繁忙的旅遊季之一。

根據追蹤停電情況的平台poweroutage.us，包括維吉尼亞州、北卡羅來納州及紐澤西州在內，多州超過40萬人受停電影響。

航班追蹤網站FlightAware的資料顯示，數以千計架次的航班延誤，另有數百架次取消。

梅西百貨（Macy's）向法新社發表聲明表示：「由於預期感恩節當天將出現惡劣天氣，出於謹慎考量，我們與市府合作，決定第100屆梅西感恩節大遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）將延期舉行。」

遊行日期更動也引發外界關切數以千計參與人員如何因應，包括原本已為今日遊行安排好行程的樂手及技術人員。

梅西百貨表示：「我們的團隊正在處理28日舉辦遊行所需的複雜後勤作業。」

這場年度遊行的繽紛氣球將穿越曼哈頓（Manhattan）中心，沿著長約4公里的路線前進，抵達位於第34街的梅西百貨先驅廣場（Herald Square）旗艦店。而這場盛會通常會吸引數以百萬計的人聚集觀賞。

今年是該遊行有史以來首度延期，但第二次世界大戰期間，遊行曾於1942、1943及1944年停辦。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，「這會是一場猛烈風暴，我們預期（今天的）持續風速將達每小時約30至40英里（約48至64公里）」，「風勢將強到足以吹斷樹枝及電線」。

市府在旅遊警示中提醒，風暴威力最強的時段將落在今天稍晚，屆時強風、豪雨將與傍晚的漲潮同時出現。