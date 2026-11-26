SpaceX執行長馬斯克25日在X發文表示，美國每名兒童都將獲得兩股SpaceX股票，一股由公司提供，另一股由他個人提供。

馬斯克寫道：「明年，我將把自己持有的SpaceX股票分給美國每個孩子，每人一股。這將是多次贈股的開端。」他補充說：「股票代表未來經濟中的權益，直接把股票交給人民，才是正確的做法。」

路透報導，SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）與丈夫10月承諾，將向美國總統川普的「川普帳戶」計畫涵蓋的逾200萬名兒童，每人捐贈一股兩人持有的SpaceX股票。

SpaceX 25日稍早宣布，將向每個目前有效的川普帳戶（Trump Account）捐贈一股新發行的A類普通股，馬斯克個人也將捐贈相同數量的股票。至於馬斯克捐贈的股票是否會與川普帳戶連結，或設有禁售期，SpaceX未立即回覆詢問。