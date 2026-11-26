一架貨機今天晚間在邁阿密國際機場（Miami International Airport）衝出跑道，導致機場在感恩節假期旅遊旺季期間僅剩一條跑道開放，其餘全數關閉。

法新社報導，邁阿密國際機場在社群平台X上發表聲明表示：「一架聯邦快遞（FedEx）貨機於晚間8時40分左右衝出邁阿密國際機場26R跑道。」聲明並指出，目前未傳出有人員受傷。

邁阿密國際機場表示：「我們正努力安全恢復正常運作，感謝旅客耐心等候。」

這架貨機衝出跑道時，邁阿密正下起大雨。美國航空業近幾週已接連遭遇多起棘手問題。其中最嚴重的事件發生於11月13日，當時美國當局因航空交通管制中心的通訊系統失靈，下令全美航班暫停起飛長達數小時。

惡劣天氣也影響全美在感恩節週末連假出遊的旅客。感恩節是美國最繁忙的旅遊旺季，預計有多達8000萬人開車上路或搭機出遊。

在美國另一端，加州舊金山遭所謂「帝王潮」（king tides）引發的沿海洪水侵襲，當地因此疏散民眾。隨著高達30英尺的海浪襲來，也可能導致當地機場被迫關閉。