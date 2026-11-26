美國陸軍25日在愛阿華州引爆近4.5公噸有毒含鉛炸藥，結束連日來如何處置這批變質炸藥的爭議。部分居民認為，當天是感恩節前一天，原本可以選擇更好的時機，但也承認問題已不能再拖。另有居民擔心長期影響。

華爾街日報與美聯社報導，這批用於軍用彈藥的疊氮化鉛（lead azide）重約4300公斤，是全美僅存的庫存，已在愛阿華陸軍彈藥廠存放逾10年。軍方認為，炸藥劣化有意外爆炸風險，受控引爆是最安全的處置方式。陸軍原定上周執行，但因天候因素及環保團體提告阻止爆破，延至25日。

一名美聯社記者在距離現場不到1.6公里的上風處拍攝爆破過程，當地時間上午9時左右傳出兩聲巨響，兩股白色煙柱翻騰升空，隨即消散。網友威爾森（James Wilson）也在X發布無人機空拍影像。

陸軍表示，煙霧來自抑制粉塵擴散的防護措施。部分停車在路旁觀看爆破的民眾對爆炸規模不以為意。當地居民布蘭特（Tim Brandt）告訴美聯社，他原本想感受地面震動，爆破卻讓他想起摔炮（noisemaker）。他說：「根本沒什麼。政府似乎為了一件沒什麼大不了的事，讓許多人陷入恐慌。」

美國總統川普在社群媒體發文稱讚陸軍「做得很好」。代理陸軍部長泰爾（Adam Telle）則在X發文表示：「陸軍採取減害措施的受控引爆超出所有預期，取得『巨大』成功。」他指出，美國環境保護署（EPA）部署在當地的感測器迄今未偵測到任何鉛。

美國陸軍支援司令部司令薛利（Eric Shirley）表示，所有裝有疊氮化鉛的桶子均已透過爆破「確實清除」，未發生二次爆炸，廠區周邊基礎設施也未受損。他說：「我完全相信，我們已竭盡所能，將米德爾敦（Middletown）及愛阿華州其他地區居民的健康與安全風險降至接近零。」

接觸鉛可能損害大腦及神經系統，對健康構成嚴重威脅，尤其是兒童及孕婦。陸軍已採取多項防護措施限制含鉛粉塵擴散。聯邦緊急事務管理署（FEMA）此前呼籲方圓約32公里內尚未撤離的居民繼續就地避難，遵循安全指引，直到警報解除。25日下午稍晚，民眾收到手機通知，已可安全恢復正常活動。

陸軍表示，初步檢測顯示，有毒粉塵並未擴散至附近民宅及農場，FEMA也已解除彈藥廠周邊警報。不過，政府機構及獨立研究人員仍計畫在未來數周對水源、農場、民宅及遊樂場展開大規模鉛含量檢測。一些專家警告，目前判斷當地居民是否已脫離危險仍為時過早。附近居民吉爾（Lucy Giehl）表示：「我不認為鉛帶來的危險會很快消失。似乎早就該有人考慮清楚這一切，而不是等到事情發展至此。」