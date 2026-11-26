美國東岸即將迎來強烈風暴，紐約決定將梅西百貨感恩節遊行延至28日登場，使這場標誌性活動100年來首度因天氣因素延期舉行。

法新社報導，這場正在醞釀中的「東北風暴」（nor'easter）恐將打亂多達8000萬人的出行計畫，包括開車及搭機返鄉。感恩節假期是美國全年最繁忙的旅遊旺季之一。

遊行贊助商梅西百貨（Macy's）在聲明中表示：「參與者和觀眾的安全是我們的首要考量，在與市府及相關合作單位充分協商後，我們決定調整今年慶祝活動的安排。」

聲明指出：「由於預期將出現惡劣天候，第100屆梅西百貨感恩節遊行將改至11月28日週六舉行。」

在這場年度遊行中，色彩繽紛的大型氣球會沿著約4公里路線，從曼哈頓中城一路前往位於34街的梅西百貨先驅廣場（Herald Square）旗艦店。

梅西百貨感恩節遊行通常會吸引數以百萬計民眾齊聚沿途觀賞，「紐約郵報」（New York Post）報導，這是活動百年來首度延期舉行。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天在安全簡報會上表示：「這將是一場強烈風暴。我們預計持續風速將達每小時30至40英里（約48至64公里），陣風可能高達每小時60至65英里（約97至105公里）。」

他說：「美國國家氣象局（National WeatherService）已發布強風及沿海洪水警報。（26日）的風勢將強到足以吹斷樹枝和電線。」

主辦單位對1997年強風吹襲導致遊行事故，或許仍記憶猶新，當時志工奮力拉著繩索，卻仍無法控制氣球，氣球不斷出現險些撞向圍觀民眾的情況。

當時，高約5.5公尺的熱門童書角色「戴帽子的貓」失控傾倒時撞倒一盞路燈，導致一名旁觀者昏迷；另一個紫色恐龍氣球也不受控，警方用剪刀刺破氣球，使其洩氣。

此外，「粉紅豹」氣球在42街爆裂，粉紅色橡膠碎片如雨般落在圍觀民眾身上。

梅西百貨遊行執行製作人柯斯（Will Coss）說：「遊行被迫延期令我們非常難過，但合作夥伴、參與者及觀眾的安全，始終會是我們首要考量。」 強烈東北風暴來襲，第100屆梅西感恩節大遊行宣布延期舉行。 路透

強烈東北風暴來襲，第100屆梅西感恩節大遊行宣布延期舉行。 路透