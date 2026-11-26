美國陸軍今天引爆一批存放在愛荷華州一座小型農業城鎮的大量有毒爆裂物，軍方表示這些物質因極不穩定而無法搬運，並警告居民留在室內避難，以防可能產生的含鉛粉塵。

法新社報導，官員表示，這68桶美國所有已劣化疊氮化鉛的庫存，有自燃爆炸的風險，因此必須在存放這批物質超過15年的愛荷華州密德城（Middletown）陸軍彈藥廠進行銷毀。

這場受控爆破將碎片炸飛至空中，樹林上方也竄起一大團濃煙。「紐約時報」（The New York Times）記者表示，在約15公里外都能聽到爆炸聲。

當局採取全面的安全措施，以防銷毀近5噸爆裂物所造成的污染。官員表示，銷毀作業順利完成，環保單位在作業結束後也未偵測到空氣中有鉛。

美國陸軍少將薛里（Eric Shirley）在爆炸後發布的影片聲明中表示：「我們已盡人力所及，將密德城居民及愛荷華州各地周邊社區民眾的健康與安全風險降至趨近於零。」並稱這次行動「極為成功」。

美國總統川普也稱讚這次行動，並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「陸軍及其他相關人員在愛荷華州的任務執行得非常出色！」

美國環境保護署（EPA）在爆破後約1小時發聲明表示，該署所有「即時空氣監測設備均回報，整個地區都未偵測到空氣中的鉛」。

美國環境保護署當天稍晚公布的監測數據，持續顯示空氣中未檢測到鉛。

這批爆裂物原定於11月20日引爆銷毀，但行動延後3天。之後，川普再度叫停這項行動，最終才批准繼續執行。