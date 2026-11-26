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CNN：美情報機構疑遇駭 源頭初步指向中國
4名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國中央情報局（CIA）及國家情報總監辦公室（ODNI）疑似遭駭客入侵，影響非機密資訊。
其中一名消息人士表示，這些機構用來進行開源情報分析的系統遭到入侵。
目前還不清楚這起入侵事件的影響範圍，但官員強調，機密資訊未受波及。一名國家情報總監辦公室官員告訴CNN：「關鍵功能或機密系統均未中斷。」
中央情報局對此不予置評。
兩名消息人士指出，初步跡象顯示，這起駭客攻擊可能源自中國，但目前尚不清楚中國政府是否涉入其中。
目前尚不清楚這起駭客入侵事件發生於何時，以及問題是否已經解決。
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