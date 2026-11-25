美國停止援助以色列，卻可能影響自家軍工產業？美國總統川普日前承諾年底停止每年38億美元的對以軍援，但美國駐以大使赫卡比24日表示，除了國會本已編列經費，美以軍援也涉及美國本土就業與科技研發，若停止無償軍援，兩國未來的國防產業合作成為新問題。

軍援資金回流美國

美國總統川普日前承諾年底停止每年38億美元對以色列的軍援，影響比想像深遠，根據《以色列時報》報導，美國駐以大使赫卡比24日指出，美國對以色列的援助並非單方面付出，以色列也有參與到美國軍事科技的發展，並為美國創造就業機會，兩國官員數月來已就未來的國防合作安排展開討論。

美國國會研究處此前公布的報告指出，美以現行10年軍援協議至2028年到期，每年38億美元包含33億美元對外軍事融資及5億美元飛彈防禦經費，過去以色列享有特殊待遇，可以將部分美援用於向本國軍工企業採購，但現行協議逐步取消這項待遇，意味著美國對以軍援的大部分資金，實際用於向美國國防承包商採購設備及服務，若取消無償軍援，以色列使用自有資金採購時，是有可能選擇其他國家供應商或擴大本土生產的。

不過，美國國會研究處也指出，以色列戰機機隊目前高度依賴美製設備，飛彈防禦體系同樣有賴美方支援，因此就算軍援取消，短期內仍難脫離美國國防供應鏈，美國軍工企業的訂單損失應該沒那麽嚴重。

軍援轉向共同研發

根據《路透社》報導，川普在本月3日期中選舉投票日宣布，就與以色列總理納坦雅胡達成停止無償軍援的協議，赫卡比24日分析，目前經費由國會撥付，若國會未採取行動，是否在年底前中止援助仍不明朗。

停止軍援也不意味兩國停止軍事合作，國會研究處指出，納坦雅胡曾提出以共同投資網路安全及國防科技等計畫取代既有軍援，美國2026財政年度也在現行軍援協議之外，編列2.02億美元供美以共同國防計畫使用，顯示即使無償軍援逐步取消，雙方仍可能透過共同研發維持軍事合作，但新協議的內容及經費尚未確定。

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