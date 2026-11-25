美國聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）表示，一名曾遭美國當局錯誤驅逐出境的薩爾瓦多籍移民，如今決定自願離開美國。

法新社報導，阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）遭美國錯誤遣返至出生國薩爾瓦多，因而成為美國總統川普採取強硬移民政策引發爭議的焦點。阿布雷戈賈西亞遭遣返後，范霍倫曾赴薩爾瓦多探視他。

去年3月，居住在馬里蘭州的阿布雷戈賈西亞與另外200多人被送往薩爾瓦多惡名昭彰的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT，Terrorism Confinement Center）。

自2019年起，阿布雷戈賈西亞在美國享有受保護的法律身分；當時法官裁定，他若被遣返母國恐將面臨傷害，因此不應將其驅逐出境。

他去年6月返回美國，此案也成為反對川普大規模遣返移民政策人士的關注焦點。

范霍倫今天在聲明中說，31歲的阿布雷戈賈西亞決定自行離開美國。

范霍倫說：「一年半前，川普政府任由阿布雷戈賈西亞在薩爾瓦多的監獄裡自生自滅。如今，他已重獲自由，能以前往自己選擇的國家，沒有受到傷害，也保有尊嚴。」

范霍倫的聲明並未說明阿布雷戈賈西亞將前往哪個國家，但美國媒體報導指出，他將前往西班牙。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多名知情美國官員報導，阿布雷戈賈西亞計劃今天搭乘商業航班前往西班牙，但其行程安排的具體細節和相關條件尚不明朗。

阿布雷戈賈西亞的律師未回應置評要求。