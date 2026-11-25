美國總統川普今天將美國最高平民榮譽「總統自由獎章」頒予前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。朱利安尼曾力挺川普觀點，一再宣揚川普在2020總統大選的勝利「遭偷走」。

路透社報導，川普今天將「總統自由獎章」（Medal of Freedom）頒給朱利安尼。朱利安尼在2001年9月11日恐怖攻擊事件後成為全美知名人物，後來也曾協助川普，試圖推翻2020年大選的敗選結果。

川普去年9月宣布將授勳給現年82歲的朱利安尼，當時這位前市長剛在車禍中受重傷。川普稱讚他是「紐約市史上最偉大市長，也是同樣偉大的美國愛國者」。

911恐攻後，朱利安尼成為美國政壇極受歡迎人物。他2007年角逐共和黨總統提名，最終未能成功，但持續是保守陣營的重要發聲者。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）在聲明中稱朱利安尼是「奉獻心力的公僕，果斷的領導力對紐約市和國家留下深遠影響」。

朱利安尼在聲明中表示，獲頒獎章令他「深感榮幸與謙卑」，並將自己投身公職歸功於前總統雷根（Ronald Reagan）建言；朱利安尼曾在雷根時期擔任司法部助理部長與聯邦檢察官。

朱利安尼表示：「我將這份榮耀與所有曾與我共事、與我意見相左，以及愛護我的人們分享，特別是那些與我同行且奉獻生命的人。」

朱利安尼的兒子、前川普政府官員小朱利安尼（Andrew Giuliani）在白宮外表示，這場儀式是一場「特別」聚會，川普與朱利安尼在會中共同追憶多年的深厚情誼。

川普輸掉2020年大選後，兩人盟友關係進一步深化。朱利安尼質疑選舉結果與投票程序公正性，散布不實言論面臨法律究責，在紐約及華盛頓特區均被取消律師資格，並因企圖顛覆2020年大選結果，在喬治亞州與亞利桑那州遭刑事指控。

喬治亞州2名選務人員2023年12月控告朱利安尼誹謗，官司最後以和解收場。同年年底，川普針對聯邦刑事罪名赦免朱利安尼。

川普在任內已頒發27枚總統自由獎章，包括朱利安尼今天這枚。

「總統自由獎章」是由美國前總統甘迺迪（John F.Kennedy）設立、旨在表彰對美國安全或國家利益、世界和平或文化事業有「卓著貢獻」的國民。川普頒出的獎章中，14枚是頒給退休運動員，其中部分人士也曾任公職。

川普曾表示，他計畫將獎章頒給大聯盟（MLB）退休投手克萊門斯（Roger Clemens），以及美國國家冰球隊守門員海勒拜克（Connor Hellebuyck）。

川普曾於2025年10月追授這枚獎章給遇害的保守派運動人士柯克（Charlie Kirk）。