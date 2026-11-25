美國總統川普曾形容總統赦免權是「極大的權力」，今天他在白宮動用這項權力特赦2隻火雞「自由」和「羽毛」，讓牠們免於淪為感恩節大餐的命運，將送往德州安享晚年。

路透社報導，這2隻4個月大的火雞獲選參加白宮一年一度的特赦儀式。牠們在西維吉尼亞州賽柏特堡（Fort Seybert）的迪恩斯谷農場（Deans Gap Farm）長大，昨晚先下榻華府豪華的威拉德洲際飯店（WillardInter Continental Hotel），今天才在白宮亮相。

川普（Donald Trump）表示，明年的火雞或許可入住白宮全新的國宴廳，他也打算在那裡舉行特赦儀式。

雖然網友投票選出由「自由」（Freedom）接受川普的正式特赦，但這2隻火雞獲赦後都會送到德州農工大學（Texas A&M University）安享晚年。

今天的典禮在白宮南草坪（South Lawn）新建的直升機停機坪舉行。川普凝視著「自由」，卻發現牠的同伴不見蹤影，問道：「『羽毛』（Feathers）去哪了？」

官員表示，「羽毛」正在白宮裡休息；川普則打趣說，牠大概是跑進樹叢裡去了。

隨後，川普將手輕放在「自由」蓬鬆的白色羽毛上，並說：「『自由』，我只想說，從這一刻起，你和『羽毛』都獲得完全且徹底的特赦。」

這項傳統可追溯至1個多世紀前。當時家禽業者以火雞作為節日賀禮送進白宮，歷任總統和第一夫人必須煩惱如何安置這些送來的禽鳥，其中許多火雞送達時還是活生生的。

1989年，時任總統老布希（George H.W. Bush）將這項「刀下留禽」的儀式正式制度化，讓一年一度的獻火雞活動轉變為特赦儀式。