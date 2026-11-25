中國電信設備巨擘華為遭控就伊朗業務欺騙銀行，並竊取美國企業商業機密，紐約市聯邦陪審團歷經數月審理，今天裁定華為多項罪名成立，但較嚴重的共謀從事組織犯罪指控則獲判無罪。

綜合路透社、法新社和金融時報（Financial Times）報導，紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法院陪審團裁定，華為面臨的12項刑事罪名中，有10項成立，包括銀行詐欺、電信詐欺、違反制裁規定，以及共謀竊取商業機密；另外兩項共謀妨礙司法及共謀從事組織犯罪罪名則不成立，後者指控華為以組織化方式從事犯罪活動。

美國聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）將於2027年9月14日宣判，目前尚不清楚華為將面臨何種刑罰。

華為律師赫伯利格（Brian Heberlig）表示，公司對有罪裁決感到失望，並說預期會提出上訴。

被問及華為可能須支付多少罰款時，赫伯利格表示，現在評論仍言之過早，但共謀從事組織犯罪罪名獲判無罪，可能對罰款金額產生重大影響。

美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）在聲明中表示：「任何人或企業都不能凌駕法律之上。數十年來，華為及旗下3家子公司在美國的業務，都是建立在謊言與竊盜之上。」

聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）也在聲明中說：「華為數十年來持續危害美國國家安全、侵犯美國商業活動不可侵犯的原則，並阻礙美國法律執行，鮮少有犯罪行為如此嚴重。」

● 起於孟晚舟案 歷時8年司法攻防

這場歷時8年的司法攻防，正值美中關係因人工智慧（AI）晶片與敏感技術取得管道的爭端而動盪之際。整起事件始於2018年12月，華為財務長、創辦人之女孟晚舟依美國逮捕令在加拿大遭到拘留，引發美國、中國及加拿大之間的外交危機。

孟晚舟先前已遭美方秘密起訴，被控就華為在伊朗的業務誤導匯豐銀行（HSBC）主管，使公司得以違反美國制裁規定，將美元匯入及匯出伊朗。孟晚舟為阻止被引渡至美國抗爭近3年，之後達成緩起訴協議，搭機返回中國，對她的指控其後撤銷。

孟晚舟並未在庭審中作證，但一名2013年曾與她會面的匯豐銀行主管出庭作證。

2018年的起訴書指控，華為就其在伊朗的業務往來誤導匯豐銀行、渣打銀行（Standard Chartered）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）。檢方於2020年追加罪名，包括指控華為在20年間共謀竊取美國科技公司的商業機密。

● 檢方控設「競爭管理小組」 鼓勵竊密

檢方指出，本案核心在於華為內部鼓勵說謊、欺騙與竊盜的競爭文化，關鍵是一個名為「競爭管理小組」的單位；檢方指控這個單位每月頒發獎金，獎勵從競爭對手竊取最有價值資訊的員工。

庭審期間，檢方試著證明，華為竊取思科系統（Cisco Systems）的原始碼，用於自家路由器；竊取無線通訊公司Quintel的天線技術；並聘請一名教授，以取得接觸半導體公司CNEX所開發電路板的機會。

陪審員看了一段影片，檢方表示，影片顯示一名華為員工將T-Mobile測試機器人的一個零件偷偷放進背包。陪審員也聽取了一名華為工程師在商展中潛入富士通（Fujitsu）展覽攤位拍攝設備的相關證詞。

檢方向陪審員出示孟晚舟緩起訴協議所附的一份聲明，她在其中承認公司曾在伊朗非法經營業務。

辯方則主張，匯豐及其他銀行都知道華為在伊朗的業務，且彼此競相爭取華為的生意。

赫伯利格在結案陳詞時指控，檢方「選擇性挑出」少數互不相關的事件，用以支持華為涉入長達20年共謀行為的說法。他表示，華為的成功源於長期投入研發，而非商業間諜活動，並指出華為過去20年投入1100億美元研發經費，也支付了114億美元取得技術授權。