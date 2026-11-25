知情人士表示，美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室（ODNI）近日發現網路安全事件，導致部分非機密資訊曝光。

率先披露這起入侵事件的「紐約時報」（New YorkTimes）指出，遭入侵的是一個用於從公開、非機密資料中尋找情報線索的網路系統。

紐時報導，目前尚不清楚具體有哪些非機密資料洩露出去。據信，其他政府機構資訊也可能在這次事件中曝光。

針對這項報導，ODNI指出：「關鍵能力或機密系統均未受到干擾。」

這起事件是近期一連串科技系統故障與網路安全事件中的最新一起，其中包括美國農業部通報的資料外洩事件。

此外，美國聯邦調查局（FBI）近期也披露兩起資料外洩事件，而戰爭部及國土安全部（DHS）也受到近期網路事件波及。

紐時報導並未說明這次入侵事件是如何發生的。