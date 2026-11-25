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感恩節搭機潮遇雷達故障 芝加哥機場350航班延誤
美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，地面雷達系統發生問題，導致飛往芝加哥歐海爾國際機場（Chicago O'Hare International Airport）的航班延誤。
路透社報導，聯邦航空總署表示，「技術人員正搶修一項航管設備，部分航班暫時延誤」。
航管人員利用地面監視雷達與追蹤系統，監控機場跑道及滑行道上的飛機與車輛。
聯邦航空總署指出，今天是感恩節假期旅遊期間航班最繁忙的一天；身為美國航空（American Airlines）和聯合航空（United Airlines）樞紐的歐海爾國際機場，有約12%、共350個航班因此延誤。
其中214班是飛往芝加哥的航班。
聯邦航空總署表示，航班平均延誤47分鐘，雷達故障造成的延誤可能持續至美東時間25日凌晨1時。
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