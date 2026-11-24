儘管外界擔心有毒鉛塵擴散，美國聯邦上訴法院今天仍准陸軍在愛荷華州引爆68桶劣化含鉛炸藥。美總統川普在裁定出爐前曾喊停，並試圖將責任交給還未就職的民主黨籍準州長。

愛荷華陸軍彈藥廠（Iowa Army Ammunition Plant）今年稍早發現彈藥庫內一批重達5公噸的炸藥疊氮化鉛（lead azide），由於已嚴重劣化且無法安全搬運，原定20日執行引爆，但在當地居民抗議、環團提告下，美國聯邦第8巡迴上訴法院（US Court of Appealsfor the 8th Circuit）裁定凍結陸軍的環境許可證，暫時阻止這項引爆行動。

法新社報導，上訴法院在一份11頁的裁定書中指出，法院「深知受控引爆所帶來非常實際的風險」，但「我們必須正視現況：若無類似的安全防護措施，這批已劣化變質的炸藥將構成失控且意外爆炸的風險」。

陸軍預計25日在愛荷華州引爆這批炸藥，同時警告任何延誤都可能導致失控爆炸。

川普今天稍早曾在社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文，表示要將決定權交給正在審理的上訴法院以及即將上任的州長；他指出，已下令軍方暫停引爆，以待上訴法院裁定，並且只有在愛荷華州長當選人桑德（Rob Sand）同意的情況下才會進行。

川普並指出，若這項引爆行動遭到阻擋，州長當選人須為這個「非常不幸且長期局勢所造成的任何及所有死亡或破壞負責」。

明年1月才將正式就職的民主黨籍愛荷華州長當選人桑德則敦促川普政府，針對這項計畫公開更多決策資訊。他並在X發文寫道，愛荷華州民眾「應該和我一樣，直接從源頭取得我在政府簡報中獲得的資訊」。

根據上週發布的公告，這批炸藥將由爆裂物專家「在以混凝土建造、上方覆土的彈藥庫內」進行銷毀，彈藥庫四周將「環繞約2層樓高、裝滿沙土的防爆牆」；覆蓋在彈藥庫上的土壤會先灌水浸濕，現場也會以噴霧器灑水，以「減少引爆後經由空氣飄散到設施外的鉛塵量」。

公告並警告，附近民宅可能出現「局部窗戶受損」，要求部分居民離家6小時；附圖顯示鉛可能向彈藥廠以北擴散超過30公里，呼籲民眾「考慮避開標示區域，或待在室內並緊閉門窗」。