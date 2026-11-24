路透社檢視的一封信函顯示，美國聯邦參議院一個委員會正在調查副總統范斯是否曾介入，將一項利潤豐厚的委內瑞拉石油交易授予大宗商品交易巨擘維多集團（Vitol）。

這項調查源於路透社一篇獨家報導，內容詳述在美國今年1月入侵委內瑞拉並抓捕獨裁領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的一週前，范斯（JD Vance）曾與維多交易員艾迪森（John Addison）會面。

新罕布什爾州民主黨籍聯邦參議員哈山（MaggieHassan）在致范斯的信件中寫道：「我今天寫信給您是出於嚴重關切，擔憂您可能利用副總統職位，協助一名重要政治金主取得涉及委內瑞拉石油的豐厚商機。」

明年1月新一屆國會就職時，哈山將出任聯邦參議院國土安全與政府事務委員會（Senate HomelandSecurity and Governmental Affairs Committee）主席。她要求范斯辦公室在12月14日前提交多項文件，其中包括范斯或他的幕僚與艾迪森或這家貿易公司之間的通訊紀錄。

知情人士表示，范斯與艾迪森的會面發生在2025年12月，當時范斯前往蒙大拿州極為頂級的滑雪與高爾夫度假村黃石俱樂部（Yellowstone Club）。維多集團表示，艾迪森當時是維多的汽車交易員，並不具備委內瑞拉原油交易的專業知識。他已於今年稍早從維多集團退休。

這名知悉會面內容的人士透露，艾迪森曾向他轉述與范斯的對話內容，范斯與艾迪森談到委內瑞拉。這名人士說，范斯特別想知道，假設美國掌控委內瑞拉的石油供應，委內瑞拉的原油能以多快的速度出售。艾迪森向范斯保證，維多具備勝任這項任務的條件。

范斯與艾迪森皆否認曾有那場會面。

哈山在信中寫道：「儘管您的辦公室與艾迪森先生雙雙否認，但飛行紀錄顯示，在據報兩人會面的那天，他的私人噴射機與您的政府專機，都停在蒙大拿州同一座機場。」

針對本報導的提問，范斯的新聞秘書施若德（LukeSchroeder）在聲明中表示：「據稱的機場會面從未發生。」