美國總統川普今天在司法部一場活動上，譴責加州州長紐松為全州死囚減刑，同時下令加快聯邦死刑執行速度；外界普遍預期紐松將角逐2028年總統大選。

綜合法新社與路透社報導，紐松（Gavin Newsom）本月稍早宣布將加州548名死囚全部減刑為不得假釋的終身監禁，其中許多減刑案仍須經加州最高法院（California Supreme Court）批准。

紐松一向主張死刑在道德上是錯誤的，不僅與加州價值觀不符，也無法讓社會更安全。儘管加州選民2012年與2016年2度否決廢除死刑的提案，但加州自2006年以來便未曾執行過死刑

川普（Donald Trump）今天在美國司法部（Department of Justice）的活動上抨擊這項決定，現場還有多名受害者家屬發言反對紐松的決定。

川普說：「在紐松給予寬赦的死囚中，有110多名殺害兒童的兇手、100多名殺害被害人的性侵犯，還有許多連續殺人犯…這是我國史上最令人震驚的不公義行徑之一。我簡直不敢相信。」

紐松辦公室回應白宮發言人張振熙（StevenCheung）在社群平台X上發布的相關貼文時表示：「加州死囚牢房中每一個……獲得減刑的人都將終老獄中，沒有一個人能走出去。」

紐松辦公室同時反擊：「但川普的罪犯呢？他們逍遙法外，因為有錢的金主和說客在嚴重的『花錢買特權』指控中，替他們取得了特赦。」

川普也宣布，他已指示司法部長「加快執行聯邦死刑判決」，並表示：「一旦陪審團做出裁決，死刑就會迅速且確實地執行。」

川普還宣布多項擴大適用死刑的措施，指示司法部對殺害兒童的兇手、姦殺犯以及人口販運者尋求判處死刑。

路透社分析，紐松正權衡是否角逐總統大位之際，他的減刑舉動讓川普有機會重拾「民主黨打擊犯罪不力」這套熟悉的攻擊路線。