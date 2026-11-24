美國感恩節將至，今年10人份傳統大餐食材平均漲價6%，火雞價格上漲10%；食材、汽油價格居高不下，不少家庭縮減開支，有退休族甚至決定今年不過感恩節。

感恩節是美國家庭一年一度的團聚節日，訂於每年11月第4個星期四，今年為11月26日。類似台灣農曆春節的除夕團圓飯，許多美國人在這一天返鄉與家人共享大餐。

每年感恩節大餐的價格，是觀察美國食品物價的指標之一。美國農業事務聯合會（American Farm BureauFederation）自1986年起，每年調查傳統感恩節大餐的食材價格，今年邁入第41年。

調查顯示，今年10人份晚餐平均花費58.63美元（約新台幣1930元），較去年上漲6%，4年來首度上漲。一隻16磅（約7.3公斤）冷凍火雞平均售價23.68美元（約新台幣780元）比去年上漲10%。

美聯社報導，美國人對火雞的需求增加，出口也成長，造成庫存吃緊、價格上漲。禽流感2022年起衝擊美國火雞養殖，今年疫情趨緩，產量已明顯回升。

美國農業事務聯合會指出，柴油價格上漲，造成牛奶、餐包、馬鈴薯及蔓越莓等食材的加工與運輸成本上升。

不只感恩節大餐變貴，美國食品價格近5年也大幅上漲。勞工統計局數據顯示，從2021年10月至今年10月，美國家庭採買食品的價格累計上漲21.6%，在外用餐價格上漲27.8%。

橘郡紀事報（Orange County Register）22日報導，民眾為了節省生活開銷，減少外食、四處比價，有的人甚至改變過節計畫。

報導訪問一對依靠退休金生活的夫妻，他們減少外出用餐，購買二手電動車節省油錢；另一名退休男子則到不同超市尋找折扣商品，降低日常食品支出。

報導中，另一名72歲退休婦人到超市購買衛生紙、瓶裝水、水果等日用品，結帳金額達99.92美元（約新台幣3290元），卻沒有購買感恩節必備的火雞；由於退休金難以負擔物價、油價及房租，她今年決定不慶祝感恩節。

高油價也是美國家庭一大負擔。美國汽車協會（AAA）19日數據顯示，加州普通汽油平均每加侖5.51美元（約新台幣181元），換算每公升約新台幣48元，是台灣中油92無鉛汽油每公升31.2元的約1.5倍。