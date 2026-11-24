美國民主黨在期中選舉大獲全勝，22日確定拿下至少258席聯邦眾議院席次，創下1992年以來、兩大政黨在全國性選舉中取得的最多席次。這場選舉反映選民對物價上漲及川普第二任期施政的不滿，民主黨不僅奪回國會兩院控制權，也將取得30多年來最大的眾議院多數優勢，未來可望更有力制衡川普政府。

目前全美仍有少數選區尚未完成計票，部分選情膠著，勝負尚未揭曉，美聯社報導還有四席未定。不過，民主黨22日在北卡羅來納州取得關鍵勝利，眾議院席次正式達到258席，超越2008年歐巴馬贏得總統大選時的257席。

這是自1992年以來，首次有政黨在全國性選舉中拿下至少258席。當年民主黨在柯林頓贏得總統大選的同時，也取得258席。

美股近期遭遇大幅回檔，美國總統川普將矛頭指向民主黨，聲稱民主黨在期中選舉勝出後，已導致美股市值蒸發逾6兆美元，並警告若民主黨不改變政策立場，市場恐進一步惡化。