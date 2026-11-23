美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，涉嫌為中國從事間諜活動的人員建立了一個精心設計的虛假企業網路，通過招聘網站發布高薪工作機會，誘騙美國現任及前任政府官員提供敏感訊息。CNN指出，這類情報蒐集行動的規模可能遠比此前已知的更加廣泛。

根據CNN報導，這些疑似中國情報人員利用人工智慧和盜用的身份訊息，建立看似正規的咨詢公司網站，再通過領英（LinkedIn）等職業社交平台發布招聘廣告，以高薪徵求中國事務、國際關係及安全政策等領域的研究報告。

應聘者通常是美國前政府官員、軍事人員或私人顧問。他們可能在不知道真正客戶身份的情況下，為這些公司撰寫分析報告。專家指出，即使個別報告沒有涉及機密，大量報告匯集起來，仍可能讓情報機構拼湊出美國國家安全政策的全貌及潛在弱點。報導舉例，一名前五角大樓雇員曾收到一家自稱馬來西亞智庫的工作邀約，並獲得1200美元報酬撰寫安全政策報告。對方隨後要求改進內容，他懷疑這是試圖誘使他提供更敏感的訊息。

聯邦政府裁員成情報漏洞？

今年6月，美國聯邦調查局（FBI）查封了13個涉嫌與虛假咨詢公司有關的網站。CNN進一步調查發現，另有多個網站與這些遭查封的網站使用相似的設計、招聘措辭及網路基礎設施。

其中，一家名為Aspirify Consulting的公司聲稱總部設在新加坡，但其網站與遭FBI查封的其中一家咨詢公司網站，曾在超過一年時間裡共用同一個IP地址，還存在其他網路基礎設施及電子郵件配置重疊的情況。CNN調查的另一家自稱位於新加坡的公司，也無法在當地企業登記資料中找到記錄。

美國智庫民主防衛基金會（FDD）分析師萊瑟（Max Lesser）更發現超過100個具有類似特徵的網路域名。他表示，FBI查封的13個網站只是「冰山一角」。

CNN指出，川普政府大規模裁撤聯邦雇員，也可能為外國情報機構創造新的機會。數十萬名政府人員離職，其中不少人曾持有安全許可，卻未必獲得充分的反間諜指導與保護。

FBI表示，相關調查仍在持續，並正加強公眾對這類威脅的認識。中國駐美大使館則回應CNN稱，不瞭解相關情況，並反對通過炒作所謂「中國間諜」敘事抹黑中國。

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