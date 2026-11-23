美國辛辛那提動物園明星河馬費歐娜（Fiona）上週誤吞遊客丟入圍欄內的帽子病逝，登上全美新聞頭條。紐約梅西百貨今年感恩節大遊行將迎回過去深受民眾喜愛的「藍河馬」，以紀念為大家帶來歡樂的費歐娜。

英國「獨立報」（Independent）報導，紐約梅西百貨（Macy's）發表聲明說：「費歐娜為數以百萬計的人帶來歡樂，包括辛辛那提梅西百貨社群中的許多成員。今年，梅西百貨將迎會我們深受喜愛的藍河馬（Blue Hippo）重返遊行，希望藉此紀念費歐娜。」

梅西百貨還說：「經辛辛那提動物園同意，梅西百貨捐款給動物園以紀念費歐娜；第100屆梅西百貨感恩節大遊行期間，藍河馬的操控人員也將佩戴紫色費歐娜紀念徽章。」

費歐娜當年早產卻奇蹟性存活，而成為家喻戶曉的河馬明星。牠在誤食遊客丟棄的針織帽後11天過世。

照護團隊雖全天候照顧費歐娜，試圖協助牠消化並排出帽子。工作人員讓牠保持水分充足、提供特別的點心，並密切監測牠的活動狀況。

密西根州立大學（Michigan State University）獸醫學院助理教授科特維茲（Jack Kottwitz）解釋，手術並非可行的治療選項，成年河馬複雜的消化系統也使這類手術極為棘手。

辛辛那提動物園19日在聲明中表示：「我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布這個令人心碎的消息：在我們出色的獸醫與保育員團隊多次努力，試圖協助費歐娜度過最終演變為醫療急症的難關後，仍救不回費歐娜。」