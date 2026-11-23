美國川普政府近日向法院表示，儘管法院裁定無限期暫停，陸軍仍將依緊急豁免條款，在愛荷華州引爆68桶劣化含鉛炸藥；環團警告，有毒鉛塵恐隨風飄散160公里。

路透社報導，這項原定20日執行的引爆計畫，在當地遭到居民和環保團體強烈反對。美國聯邦第8巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the 8th Circuit）在環團提告後，19日凍結陸軍的環境許可證，暫時阻止這項引爆行動。

然而，政府在昨晚提交給法院的文件中指出，陸軍計劃依聯邦環保法規中的彈藥與爆裂物緊急豁免條款，在沒有許可的情況下照常執行。這批已劣化的疊氮化鉛（lead azide）是用於軍用彈藥的炸藥。

英國廣播公司（BBC）報導，這批炸藥總重約5公噸，存放在密德城的愛荷華陸軍彈藥廠（Iowa ArmyAmmunition Plant），今年稍早發現這批炸藥已劣化到無法安全搬運；由於原定20日引爆，陸軍準備作業期間已預先拆掉存放炸藥的地堡大門，使得炸藥更容易受溫度變化影響。

聯邦官員表示，引爆行動必須在未來幾天內進行，因為氣溫下降可能讓這批炸藥變得不穩定，進而失控爆炸。

司法部原稱陸軍將在24日前採取行動，但陸軍隨後在社群平台X發文表示，引爆作業將於25日進行，「以便在最佳天候條件下進行，並確保所有減災措施部署到位」，不過未公布確切引爆時間點。

暴露在鉛環境中可能造成嚴重的健康問題，包括損害腦部和神經系統，對兒童危害尤大。

愛荷華環境委員會（Iowa Environmental Council）和喜艾拉協會（Sierra Club）愛荷華分會針對引爆計畫提起訴訟，控訴這會將有毒鉛塵釋放到空氣中，視天候情況恐向北飄散160公里遠。

愛荷華州農業與土地管理廳（Iowa Department ofAgriculture and Land Stewardship）建議引爆地點附近的養牛戶，將牲畜、飼料和設備移往室內，或運往其他地點安置。但愛荷華環境委員會政策與計畫資深主任約翰森（Kerri Johannsen）表示，農民向委員會反映，把牲畜留在室內並不可行。

代理陸軍部長泰爾（Adam Telle）19日發表聲明指出，陸軍已和美國環境保護署（EPA）共同評估，認定以控制引爆方式銷毀這批劣化的含鉛炸藥，對民眾的風險最低。