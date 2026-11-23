紐約時報報導，美國民主黨在期中選舉大獲全勝，22日確定拿下至少258席聯邦眾議院席次，創下1992年以來，兩大政黨在全國性選舉中取得的最多席次。這場選舉反映選民對物價上漲及川普第二任期施政的不滿，民主黨不僅奪回國會兩院控制權，也將取得30多年來最大的眾議院多數優勢，未來可望更有力制衡川普政府。

目前全美仍有少數選區尚未完成計票，部分選情膠著，勝負尚未揭曉，美聯社報導還有4席未定。不過，根據美聯社最新選舉結果，民主黨已在全國各地取得重大勝利，甚至深入傳統共和黨票倉，眾議院席次超越2008年歐巴馬贏得總統大選時的257席。

民主黨22日在北卡羅來納州取得關鍵勝利，席次正式達到258席。曾擔任報社記者的民主黨候選人哈伯德（Chuck Hubbard），擊敗已連任11屆的共和黨眾議員福克斯（Virginia Foxx）。當地選務官員21日完成重新計票，美聯社隨後於22日下午判定哈伯德勝選。

這是自1992年以來，首次有政黨在全國性選舉中拿下至少258席。當年民主黨在柯林頓贏得總統大選的同時，也取得258席。共和黨則自1930年代經濟大蕭條以來，從未掌握超過250席眾議院席次。

民主黨這次不僅席捲眾議院，也在參議院大獲全勝。紐時指出，川普政府面臨的通膨壓力，以及不得民心的伊朗戰爭，是民主黨的大勝的重要原因。

有望成為美國史上首位非裔眾議院議長的民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）聲明表示，美國人民賦予民主黨歷史性的多數優勢，要求為降低生活負擔而奮鬥，「我們將共同努力，實現美國人民所要求的重大政策轉向」。

不過，即使民主黨明年全面掌控國會，川普仍握有總統否決權。他在選前便揚言，若民主黨拿下國會，自己將成為「否決先生」（Mr. Veto），預示未來白宮與國會可能出現更激烈的政治角力。