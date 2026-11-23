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華爾街日報

輝達晶片走私疑雲 中國男子李明被指幕後操盤手

The Alice Huang Associate Accused of Funneling Nvidia Chips to China

摘要

知情人士表示，52歲中國大陸籍男子李明是涉嫌將受管制輝達AI晶片轉運中國的企業網絡重要操盤者。他與輝達前執行長黃仁勳的婚外情對象黃樂合作，涉及黃樂曾任董事總經理的新加坡公司Megaspeed。李明因相關刑事案件在新加坡獲保釋，目前住在中國駐新加坡使館附近的豪宅。

為何重要

這起案件凸顯美國先進AI晶片出口管制可能遭跨國企業網絡規避，也讓黃仁勳與中國業務的關係持續受到調查與質疑。

華盛頓郵報

美民主黨眾院拿下至少258席 創2000年以來最高紀錄

House Democrats will start next Congress with largest majority of 21st century

摘要

北卡羅來納州民主黨候選人哈伯德（Chuck Hubbard）擊敗共和黨資深眾議員佛克斯（Virginia Foxx），使民主黨下屆眾院至少掌握258席，創2000年以來新高，也是1992年以來最多席次。目前共和黨確定取得173席，仍有4個選區尚未確認結果。民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）可望於明年1月出任眾院議長。

為何重要

民主黨取得遠多於過半的眾院多數，傑福瑞斯未來推動法案時將有更大空間，不必像共和黨現任領導層一樣受制於少數黨內異議者。

金融時報

美民主黨取得眾院2000年以來最大多數 準備調查川普政府

House Democrats to start new Congress with largest majority this century

摘要

美國民主黨在北卡羅來納州再奪一席，下屆435席眾院至少取得258席，創2000年以來最大多數，也是34年來最大優勢。民主黨準備調查川普政府涉嫌貪腐及濫權，並處理高物價問題。美國總統川普則於20日簽署行政命令，試圖限制國會向白宮、聯邦機關與承包商索取資料的權限，為民主黨即將展開的調查設下障礙。

為何重要

川普與即將掌控國會兩院的民主黨已開始爭奪監督權限。行政部門能否限制國會取得資訊，將成為美國權力制衡的新戰場。

衛報

俄軍艦在利比亞港口遭無人艇襲擊沉沒 疑為烏克蘭所為

Russian warship sinks in Benghazi after suspected Ukrainian drone attack

摘要

利比亞東部當局官員表示，俄羅斯海軍輕型護衛艦「水星號」（Merkury）22日清晨停靠班加西港期間，疑遭烏克蘭海上無人艇攻擊，發生爆炸後沉沒。官員稱至少4艘無人艇遭攔截，另有2艘擊中軍艦；衛星影像顯示船隻已沉沒。附近另一艘與俄羅斯有關的貨輪隨後也遇襲。目前沒有人承認發動襲擊。

為何重要

烏克蘭在俄烏戰爭初期沒有海軍，若證實22日事件是烏克蘭發動攻擊，代表烏軍海上打擊能力已從黑海延伸至地中海，俄羅斯在非洲的軍事補給路線也將面臨更大威脅。

路透

COP31氣候談判破局 聯合國尋求改革共識決制度

Can climate diplomacy build on the collapse of COP31?

摘要

聯合國第31屆氣候峰會（COP31）22日在土耳其安塔利亞未達成政治協議便告終，代表質疑以共識決運作的談判制度。聯合國氣候主管史提爾（Simon Stiell）表示正徵詢改革建議。與會人士指出，美國缺席及產油國反對納入化石燃料相關文字，是談判受阻因素。部分國家考慮另組聯盟推動減碳。

為何重要

歷經30年的聯合國氣候談判制度面臨信任危機。若無法突破共識決障礙，各國可能轉向小型聯盟推動減碳，改變全球氣候合作模式。

美聯社

美民主黨眾院大勝拿下258席 明年將全面掌控國會

Democrats clinch a historic House majority of at least 258 seats, the largest since 1992

摘要

根據最新開票統計，美國民主黨在11月期中選舉至少取得258個眾院席次，較選前增加44席，創1992年以來最大勝選；共和黨目前至少取得173席，另有4席未定。民主黨同時在參院握有56席，準備明年掌控國會兩院，推動降低生活成本的法案，並運用傳票權調查川普政府。

為何重要

民主黨雖掌控國會兩院，仍須面對共和黨總統川普的否決權。如何兌現選民對物價與醫療政策的期待，同時監督白宮，將考驗民主黨執政能力。

（本文與AI協作）