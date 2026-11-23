美國前白宮國安顧問蘇利文今天指出，輝達晶片與疑似中國間諜涉入等事件與其說駭人聽聞，看來更像是大規模規避晶片管制。但輝達高層與美國政府聯繫密切，難說有法律風險。

媒體報導，輝達（NVIDIA）晶片在川普（DonaldTrump）與拜登（Joe Biden）政府期間，銷售至新加坡與馬來西亞空殼公司，流入當地設立的資料中心，疑似向中國業者提供算力，部分晶片可能流至中國。

輸入晶片的Megaspeed公司實際負責人黃樂（AliceHuang），被紐約時報（New York Times）、金融時報（Financial Times）報導指為疑似中國情報機構間諜，與黃仁勳有婚外情關係。

拜登政府時期擔任白宮國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan），22日在有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）的節目表示，美國2022年10月首次開始限制晶片輸出，首先是輝達的A100與H100，黃仁勳反對，希望能繼續對中銷售，擁有中國市場。

蘇利文說：「我瞭解，因為他是生意人，當時政府說明，輝達最後不會受衝擊，因為晶片需求龐大，銷售不會影響。禁令實施時輝達市值約為3400億美元，現在約為3.6兆美元，增加了10倍。由黃仁勳的商業損益來看，當時限制晶片輸出沒有造成負面衝擊。」

他指出，那段期間黃仁勳決定繼續繞過禁令，盡可能對中國使用者出售晶片，但有關與黃樂（AliceHuang）的婚外情報導，其實尚未確定她與中國情報機構的關係，但與其說駭人聽聞，看來更像大規模規避美國晶片管制，旨在阻撓防止中國獲得美國先進技術相關政策的故事。

他說，現在這部分被揭發了，即使無意處理問題的川普政府，都覺得需要負責任地推出強化禁止輸出規定，數十萬晶片才不會流入中國機構。

札卡利亞詢問輝達是否面臨法律風險，輝達可能會說銷售對象是新加坡公司，不是中國業者。

蘇利文分析，當中涉及實際操作與法律層面。從實際操作來看，輝達是否違反規定的精神，甚至可能公然違反規定裡的文字？看起來確實如此。但是否意味著輝達真要面臨法律風險，這很難說，因為公司高層與商務部有密切聯繫。

他預測，輝達會說已向商務部說明一切，所以事件不僅關於輝達的決定，也與政府內部決策有關係。