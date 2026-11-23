達美航空公司的載重與平衡自動化系統發生問題，導致今天在其亞特蘭大樞紐和全美各地有超過1000架次航班延誤，在感恩節前夕影響旅客行程。

美聯社報導，達美航空公司（Delta Air Lines）發布聲明表示，團隊正以人工作業替代的應變方式讓航班得以起飛，同時持續設法恢復自動化系統。此一航班延誤事件發生於美國民眾開始為本週感恩節踏上返鄉或出遊旅程之際。

聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）在社群平台X表示，達美航空正努力解決問題，這些延誤與聯邦航空總署的任何航管系統無關。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，根據航班追蹤網站FlightAware資料，達美航空今天有超過1000架次航班延誤，約占其主線航班的1/3。

另一航空資料分析公司睿思譽（Cirium）資料顯示，達美航空亞特蘭大（Atlanta）樞紐機場的航班起飛延誤情況整個上午持續加劇，但是到了上午10時左右，達美航班已恢復準時從亞特蘭大起飛。

問題起因仍不得而知。根據華爾街日報取得的一則員工通知，達美航空表示，資訊技術團隊正設法排除影響追蹤飛機裝載資訊系統的一項「資料庫問題」。這些資訊用於計算包含乘客、燃油及行李在內的飛機最終總重量。

聯邦航空總署本月稍早網路故障，導致25年來時間最長的全美航班停飛。那次停飛持續超過4小時，各航空公司在設法恢復營運期間取消大量航班，並有許多航班因此延誤。僅隔幾天，聯合航空公司（UnitedAirlines）自家系統也發生故障，迫使該公司延後航班起飛。

根據FlightAware，截至今天中午，達美航空有48%的航班延誤。

FlightAware表示，從達美航空樞紐哈特斯－傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson AtlantaInternational Airport）起飛的航班有38%延誤；飛往這座機場的航班則約有36%延誤。