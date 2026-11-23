美國總統川普今天表示，如果民主黨籍聯邦參議員舒默當選參議院多數黨領袖，他將很難與其合作。

路透社報導，川普在自家社群平台真實社群（TruthSocial）發文說：「如果舒默（Chuck Schumer）成為參議院多數黨領袖，我將很難與他合作。他過去擔任『領袖』時就曾一敗塗地，堪稱史上最糟糕的領袖之一，我毫不懷疑他將會再次失敗。」

來自紐約州的舒默目前擔任參院少數黨領袖。不過，民主黨在本月稍早的期中選舉大獲全勝，明年將掌控國會兩院。

儘管期中選舉告捷，舒默仍面臨進步派的不滿。他們認為，隨著年輕、反建制派議員對黨團的影響力日增，黨團需要新的領導層。

馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）正爭取出任參院民主黨領袖。舒默則表示，自己已經掌握續任所需的足夠票數。這場閉門、不記名投票預定下個月舉行。

川普於選後任命立場強硬的親信米勒（StephenMiller）出任白宮幕僚長，顯示他在任期最後兩年將採取更強硬的對抗路線。不過川普也暗示，他可能在諸如醫療保健等議題上與民主黨合作。

明尼蘇達州民主黨籍參議員當選人佛蘭納根（Peggy Flanagan）今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，她將支持范霍倫出任多數黨領袖。她說：「我們從選民那裡聽到的聲音是，他們反對維持現狀。」