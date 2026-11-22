根據路透社分析，美國11月期中選舉後，明年1月將迎來30多年來最多新任非裔民主黨籍國會議員，即便共和黨主導選區重劃。

根據美國眾院歷史學家資料，下屆國會將新增13名非裔民主黨籍議員，是1993年以來人數最多的一批，其中4人年齡在34歲以下。

在435席的眾議院中，非裔候選人贏得58席，當選下屆國會議員，但人數低於本屆國會的61席。路易斯安那州另有2名非裔候選人將於12月12日進行決選。

共和黨有4名非裔議員將離開國會，南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）將成為參眾兩院唯一的非裔共和黨籍議員。

在民主黨籍伊利諾州候選人史卓頓（JulianaStratton）勝選及密西西比州候選人柯隆（ScottColom）爆冷勝出後，非裔參議員人數將增至7人，創下新高。

政治觀察人士指出，新進非裔議員增多，可能重塑國會在投票權、醫療照護可負擔性及經濟不平等等議題上的立法優先順序，也讓新一代領袖在制定民主黨政策時擁有更大的發言權。

但這些議員能否發揮影響力，仍須看他們能否將人數增加轉化為重要委員會職位，並在立法上取得成果，此時長期以來的民權保障正面臨日益嚴峻的挑戰。