北美洲台灣商會聯合總會本週在田納西州舉行理監事聯席會議，為北美台商首度在美東南區舉行大型活動。駐美代表俞大㵢表示，期待雙方拓展更多合作機會；新任州長當選人也說，相信台商將發掘新的合作機會，讓台美往來更加緊密。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，北美洲台灣商會聯合總會19日至22日在田納西州納希維爾市（Nashville）舉行第39屆第2次理監事聯席會議，為北美台商首度在美東南區舉行大型活動。

駐美代表俞大㵢、駐亞特蘭大辦事處處長林主恩應邀出席20日開幕典禮，向來自美國、加拿大各地約500位台商代表致賀。會議期間，來自北美各地的商會領袖及會員與當地政商界人士交流，探討合作機會，大會也安排青年台商走訪當地企業。

俞大㵢在開幕致詞表示，近年台美經貿關係快速成長，台商在美投資規模持續擴大。田納西州不但是美國東南部製造業重鎮，也是台灣企業在美投資的重要據點之一，期待雙方在既有基礎上拓展更多合作機會。

田納西州新任州長當選人、共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在致賀影片中表示，美國與台灣同樣珍視民主與自由，且都重視企業家精神與創新。

她相信，來自北美各地的台商將把握此次機會，與當地政商界人士交流，發掘新的合作機會，讓台美往來更加緊密。

外交部也在20日晚間舉辦晚宴。俞大㵢在晚宴上代表外交部長林佳龍，感謝北美台商長期促進雙邊經貿往來。

此外，林主恩表示，田州憑藉製造業優勢，發展人工智慧伺服器等高科技產業，對技術人才的需求日增。去年台灣和田州簽署經貿合作備忘錄後，辦事處今年10月與田納西大學諾克斯維爾分校簽署教育合作備忘錄。

林主恩指出，辦事處將持續向州政府反映台商投資需求，讓更多在地人才有機會投入高科技產業，也為台商擴大在田州投資創造有利條件。

田納西州為駐亞特蘭大辦事處轄區之一。