民主黨在美國期中選舉大勝，明年1月將重新掌控國會，其中，聯邦眾議院美中競爭特別委員會的去留備受關注。曾於拜登政府時期擔任白宮國安會官員的杜如松呼籲，民主黨人應將這個特別委員會重新定位而非裁撤，並提出5大建議面向。

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）並非永久性的常設委員會，美國新一屆國會明年1月初開議後，身為國會多數黨的民主黨人將決定是否重新授權，以保留這個委員會。

美中競爭特別委員會成立於2023年，當時由共和黨掌握眾議院多數席次；委員會成員包括共和黨及民主黨議員。美國雜誌「國家評論」（National Review）指出，自成立起，這個委員會就深度參與國會嚇阻中國的工作，其中最著名的就是主導起草在美國實質封殺短影音分享應用程式TikTok的法案。

隨著美中持續處於敵對競爭關係，部分人士擔憂，解散或降級這個委員會恐將負面衝擊國會為反制中國影響力所做的努力。

可望接任眾院外交委員會的民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）等議員正試圖將中國委員會納入外交委員會轄下。他主張，外委會「已準備好對本屆政府的中國政策進行監督」。

不過，前白宮國安會中國與台灣事務資深副主任杜如松（Rush Doshi）、公共事務諮詢公司Wessel Group總裁魏塞（Michael Wessel）近期撰文呼籲，民主黨人應該保留這個委員會並賦予新使命。杜如松是在民主黨籍的前美國總統拜登（Joe Biden）任內，任職於白宮國安會。

文章寫道，這個委員會是立法部門中唯一完全由國會議員組成且能直接回應行政部門行動的對中機構。「現有國會其他委員會只能從各自管轄權的角度審視對中政策的局部面向，但這個特別委員會能從整體全局進行考量」。

兩人在文章提出5大建議。第一，以美國復興與國內政策為核心，新一屆國會的特別委員會應聚焦討論如何重建美國競爭力與科技領導地位的國內根基，委員會過去花了很多精力探討中國作為，但較少著墨美國該如何重振強化自身實力。

第二，避免第二波「中國衝擊」，受到補貼的中國出口浪潮正在衝擊美國勞工和產業，委員會可做出的貢獻在於確保國會能夠憑藉這份遠見採取行動。第三，重新將人權列為政策優先事項，這項議題對貿易、科技與投資等一系列領域的務實政策決策至關重要。

第四，修復美國和盟友的關係，這些關係在川普政府執政期間承受了壓力，但對於美國抗衡中國及重振自身實力，依然至關重要。第五，打造和中國務實合作的模式，委員會過去向來對北京抱持懷疑態度，但像是人工智慧（AI）、氣候變遷與全球公衛等最棘手的問題，若沒有中國的參與，是無法解決的。

另一方面，美中特別委員會的共和黨、民主黨成員也表示，應該保留該委員會。委員會現任主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）指出，考量到AI領域高風險的科技競爭及中共對美國盟友、夥伴日益加劇的脅迫，美國面臨的挑戰越來越迫切，「未來2年將是關鍵時期，也是透過這個特別委員會跨黨派授權與工作，以迎戰當前局勢的契機」。

委員會民主黨首席議員肯納（Ro Khanna）也向「國家評論」表示，這對於理解美中戰略競爭及理解台灣面臨的威脅都至關重要，「我們已完成許多跨黨派合作，保留這個委員會很重要」。