流亡美國的大陸富商郭文貴位於紐約曼哈頓的頂級豪宅近日正式易主，最終以800萬美元（約新台幣2.6億元）的骨折價售出。這座位於知名酒店The Sherry-Netherland 18樓的整層豪宅，當年由郭文貴以6750萬美元（約新台幣22億元）買下，如今慘賠近6000萬美元（約新台幣19億元）脫手，不僅創下紐約市史上單一住宅交易的「最大虧損紀錄」，新買家更被起底是足球金童貝克漢長媳妮寇拉的親兄弟。

根據外媒《New York Post》報導，這座豪宅擁有7000平方英尺的室內空間與環繞三座露台的2000平方英尺戶外空間，不僅包含15個房間，還配有直達18樓的專屬木質電梯。郭文貴在2015年以6750萬美元購入後，曾一度開價8600萬美元（約新台幣28億元）求售卻乏人問津。

隨著郭文貴在2022年申請破產並背負約3.74億美元債務，該物業由破產受託人接管拍賣，歷經多次斷崖式降價，最終由億萬富豪投資人尼爾森佩爾茨33歲的兒子迪塞爾（Diesel Peltz）以800萬美元成交，而迪塞爾正是貝克漢長媳的親兄弟。

房地產估價師米勒指出，這筆交易慘賠高達5950萬美元，將寫下紐約市個人住宅銷售史上最慘烈的虧損紀錄，過去從未有任何交易的虧損金額能接近5000萬美元。當地房仲業者也分析，該豪宅每月光是管理維護費就高達8.5萬美元（約新台幣280萬元），外加1萬美元（約新台幣32萬元）的傭人房使用費，驚人的持有成本連頂級富豪看房時都為之卻步，此次超低成交價恐讓市場重新評估整棟大樓的行情。

現年50多歲的郭文貴目前正因詐騙投資人逾10億美元，被判處30年有期徒刑並於康乃狄克州服刑中。回顧他過去在美國的爭議行徑，郭文貴曾以「中共批評者」形象在美國建立龐大網路支持群體，並從該群體手中募資高超過10億美元，並將其揮霍在個人奢侈生活上。

特別的是，郭文貴於2019年與美國調研公司「美國戰略眼光」（Strategic Vision US LLC）的商業訴訟中，遭對方在法庭文件反控實為替北京當局服務的「中國間諜」，企圖刺探受美國政府保護的異議人士資訊，儘管郭文貴律師當時嚴正駁斥該指控毫無可信度，仍引發外界高度關注。

郭文貴過去在這間豪宅內頻繁開直播爆料，甚至聲稱新冠病毒是由大陸軍方傳播。2023年聯邦調查局（FBI）探員上門逮捕郭文貴時，屋內還曾突然發生一場神祕大火。據外媒引述知情人士說法，當時有人懷疑火災是透過遠端方式引燃，豪宅內也疑似裝有用來記錄訪客的設備；不過，相關說法並未獲得證實。