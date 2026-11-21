美國肯塔基州一名31歲育有3名子女的女子涉嫌性侵未成年親戚，遭控亂倫及性虐待等罪名。警方調查指出，她涉嫌在2022年對當時年僅11歲的男童犯案3次，受害者直到今年因家庭爭執，才向親人揭露遭遇。女子遭逮捕後拍攝的嫌犯照也曝光，照片中她竟面帶紅暈、露出詭異微笑，引發關注。

綜合外媒報導，肯塔基州警方調查人員指出，受害者曾在遭侵犯時要求蘿倫（Lauren Winans）停止行為，她卻堅稱「這是正常的」。相關指控之所以曝光，是因為男童在與蘿倫通電話時，發生激烈爭執，少年在爭吵中指出「妳對我做出那種事，怎麼還能這樣對我」，這句話隨即引起其他家人注意。後來男童向父母說明情況，家長隨即報警。

警方接獲通報後展開調查，並安排男童接受司法鑑識訪談。調查人員表示，男童描述遭蘿倫侵犯共3次，據稱都發生在蘿倫父母的住處。由於男童難以說明相關經歷，調查人員無法確認每次事件的確切日期。為保護未成年受害者，警方並未公開其身分。

警方調查期間，也訪問了蘿倫家中其他孩童，確認是否曾遭受或目睹相關虐待，但對方均未透露自己曾遭性虐待，也表示不知道相關事件。其中一名孩子則向警方表示，蘿倫平時經常飲酒，有時醉酒返家。

警方於10月22日前往蘿倫住處執行逮捕時，發現她正在昏暗的地下室臥室裡喝酒，她坦言自己提早下班回家買醉，是因為預感即將遭到逮捕。令人唏噓的是，蘿倫的丈夫安迪（Andy Winans）是一名現職警員，他在警方逮捕妻子時更一度情緒激動。

日前安迪與蘿倫的父母一同現身法庭旁聽席，當身穿黃色囚服、戴著腳鐐的蘿倫出庭向他們打招呼時，包括警察丈夫與父母在內，竟沒有任何一人給予回應，現場氣氛降至冰點。

面對重罪指控，蘿倫目前拒絕認罪，其辯護律師在庭上反駁稱，該名少年是因為不滿蘿倫干涉他與女友的感情，才出於報復心態做出不實指控。此外，法庭文件也揭露蘿倫過去與另外兩名年幼子女的生父長期陷入監護權官司，對方早已在文件控訴她有酗酒及虐待行為指控。

目前蘿倫以25萬美元（約新台幣824萬元）交保候傳，法官將於12月3日開庭審理是否改採居家監禁或電子腳鐐監控。據悉，若蘿倫最終被判最重罪名成立，最高恐面臨終身監禁的嚴厲刑罰。

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