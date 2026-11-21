美國總統川普20日發出威脅，表示將對前往國外設立資料中心的美國企業課以「重稅」，因為美國將維持人工智慧（AI）科技領先中國的優勢。

川普指出，「我們將不允許企業在其他國家建立資料中心。我們要求他在這裡興建更多。如果他們不在德州或加州建立，他們將在西維吉尼亞州建立」。

全美各州都高度不歡迎企業在本地擴建資料中心。政治性的反彈包括民眾擔憂汙染、噪音及電價上漲。包括德州及俄亥俄州等大型資料中心重鎮在內。

川普表示，他推動這項措施，是為了阻止中國在AI發展上領先美國。川普之前就曾一再壓制有關興建資料中心的反對聲浪，與一些共和黨人士的立場發生衝突。

川普也向Anthropic股票上市道賀。他表示，「我非常尊敬（Anthropic執行長）阿莫戴，我們將在全國都繼續如此」。

對於美、中兩國的AI科技進展，川普表示，「我們領先，他們居次，之後沒有較接近者。我不認為還會再出現。但無論誰贏，（超級智慧）都是贏家」。