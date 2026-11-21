美國國防部20日公布第8批不明飛行物（UFO）檔案，其中一份政府承包商報告揭露地下儲藏庫興建計畫，準備存放該公司希望取得的「特殊材料或組織」及回收的「硬體設備」。

CBS新聞報導，這批檔案共43份，大多是1950年代美國空軍和中央情報局（CIA）的歷史文件，其餘涉及較近期事件。其中，地下儲藏庫計畫報告由比格羅航太先進太空研究公司（Bigelow Aerospace Advanced Space Studies，BAASS）於2009年7月撰寫，屬於美國國防情報局研究未來潛在航太威脅的計畫。該計畫在時任聯邦參議員瑞德（Harry Reid）推動下獲國會撥款。

這份長達538頁的報告指出，BAASS認為有必要興建「一座高度安全的地下儲藏庫」，存放來自「企業界及其他地區的個人或團體，包括巴西」的「硬體設備和生物樣本」。

報告指出：「BAASS主管意識到，公司沒有高度安全的設施，可存放未來可能取得的特殊材料或組織，因此設計了一座地下設施，預定建在內華達州北拉斯維加斯的比格羅航太公司廠區內。」這座設施上方將覆蓋約4.6至6.1公尺厚的土層，內部儲藏庫面積約465平方公尺，牆壁厚約91公分，並設有厚重鋼門。任何突出地面的結構都將經過嚴密偽裝。

目前沒有公開紀錄顯示這座儲藏庫曾經建成，五角大廈後續公布的BAASS報告也未提及這座設施。幾個月後，一名國防情報局官員認為該公司的報告「價值有限」。五角大廈的研究計畫於2012年結束，BAASS母公司比格羅航太則於2020年裁撤全體員工。這份報告的副本2025年已在網路上出現，但五角大廈直到20日才首次正式公開。

這批文件還包括較近期不明異常現象（UAP）的檔案和影片。其中3段由軍方拍攝、提交五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office）的影片，顯示白色光點在畫面上移動。另一份檔案記載民用航空監視雷達2023年偵測到的異常訊號，雷達在84秒內，於約1萬6800至2萬1300公尺高空偵測到8次訊號。

五角大廈指出：「如果這些偵測訊號屬於同一條連續航跡，各偵測點之間的累計位移距離約為62公里，據此估算的最低平均水平地速為每小時2655公里。」不過，簡報投影片註明，現有數據「不足以」確認這8次偵測是否全由同一個物體造成。