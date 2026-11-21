美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天受訪表示，美國總統川普（Donald Trump）本週與中國國家主席習近平在中國深圳會面時，並未談到輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳。

黃仁勳因多段婚外情曝光，辭去輝達這家晶片巨擘執行長職務。其中一段婚外情牽扯對象黃樂（AliceHuang）被懷疑是中國間諜，可能曾將受管制晶片轉運至中國。

貝森特接受美國財經媒體CNBC訪問，在回答提問時表示，川普與習近平本週稍早在深圳會談時，並未提到黃仁勳。

說到川普政府對美國國內人工智慧（AI）產業的扶持時，貝森特強調，美國在這個領域「必須保持領先」中國。

他說：「面對外國超級智慧（SI）及外國勢力利用漏洞發動攻擊，我們最好的防護就是讓我們的實驗室維持大幅領先。實際上，這些實驗室就是我們抵禦SI的盾牌。」SI是川普政府對AI技術的稱呼。

貝森特指出，針對AI在軍事領域的運用，川普與習近平已同意設下若干限制。