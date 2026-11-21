美國聯邦眾議院外委會十九日表示，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）自去年十二月至今年五月，批准輝達及超微向陸企出口八十七點九萬顆先進人工智慧（ＡＩ）晶片。

美國前官員麥蓋爾說，逾三成運往中國大陸的ＡＩ晶片，是交付給五角大廈認定的大陸軍事企業，包括騰訊十五萬顆、阿里巴巴七點五萬顆、百度四點三萬顆與比亞迪四千顆；這令人質疑美國商務部批准上述出口前，是否真的實施嚴格的國安審查。

對此，輝達聲明，上述出口受嚴格條件限制且數量有限，「我們之後已停止向中國出貨H200晶片」。

台積暫停陸16奈米以下訂單

路透十九日引述知情人士報導，在美國商務部對先進ＡＩ晶片的出口管制新規同日生效下，據台積電指引，來自大陸晶片設計業者的十六奈米（含）以下製程訂單必須暫停。相關限制將封堵大陸業者研發輝達的替代產品。

這些受影響的業者，原則上只能使用較成熟的廿八奈米及四十奈米製程，前提是其晶片不得使用高頻寬記憶體（ＨＢＭ），也不需先進封裝技術。

產業界人士表示，美國商務部上述做法尚未顯示台積電涉及違規。由於出口許可的申請及成品銷售主要由輝達和超微負責，只要台積電的晶圓製造、交付及客戶審查符合相關法規，原則上不會因客戶後續的出口爭議而直接承擔法律責任。但最值得警惕的是，美國出口管制已從終端ＡＩ晶片銷售，進一步延伸至晶圓代工源頭。

台積電廿日則聲明，不置評市場傳聞，已知悉ＢＩＳ新發布的規範，將遵循適用的法令和法規。

加州檢察長發傳票調查輝達

另外，民主黨籍加州檢察長邦塔十九日說，其辦公室已就外傳黃仁勳和疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed大陸籍前高階主管黃樂有婚外情，向輝達發出傳票，「我們期待他們配合」；該調查將有助釐清輝達的行為是否違反加州法律。

邦塔還說，輝達與黃仁勳的行為引發嚴重警訊，正調查相關行為是否導致大陸取得先進ＡＩ晶片或機密資訊，和輝達是否在相關風險上誤導美國投資人及民眾。邦塔表示，由於美國總統川普與黃仁勳的關係密切，這可能讓川普政府對輝達從寬處理，「我不認為，川普一定會對黃仁勳採取適當措施」。

邦塔是加州首位菲律賓裔檢察長，自二○二一年就任以來，多次參與對川普政府的訴訟。

據川普一日簽署、美國官箴局（ＯＧＥ）十九日發布的財務申報資料，川普九月買進廿六點五萬美元（約新台幣八四四萬元）的輝達股票，並賣出一點五萬美元的輝達持股。

紐約時報十月廿九日獨家披露雙黃緋聞案，最終導致黃仁勳辭去輝達總裁、執行長和董事。川普上述股票交易發生在黃仁勳「出事」前幾周。白宮發言人英格爾則聲明，川普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，川普及其家人皆無法指示、影響或提供意見。