美國官箴局19日公布川普9月交易申報資料，他的投資組合轉向配息型ETF與短債，並賣出麥當勞、家得寶、康凱斯特，但仍加碼輝達、SpaceX等科技股，再度引發利益衝突疑慮。

申報文件顯示，川普9月上半月買進近100檔市政債，總值至少1,800萬美元，多數在兩年內到期。

其中單筆至少100萬美元的，包括肯塔基州北部一個汙水處理區、匹茲堡一家醫院和聖安東尼奧社區學院等。當月最大單筆交易是買進Vanguard股息成長ETF（VIG），金額介於500萬至2500萬美元之間；他對短期債券指數基金的最大筆加碼，則恰逢9月23日美國5年期公債殖利率升破5%、創2007年以來新高的拋售潮。

股票方面，他淨賣出麥當勞、家得寶與Nike等持股，但小幅加碼Netflix、輝達（買進最高26.5萬美元並賣出最高1.5萬美元的輝達持股）、甲骨文、特斯拉、亞馬遜和蘋果；當月數一數二大單筆股票交易是TJ Maxx母公司TJX。

其中輝達與SpaceX最受關注。路透統計，川普9月買進最高26.5萬美元輝達股票、賣出最高1.5萬美元，8月則曾買進最高160萬美元；他9月也買進最高31.5萬美元SpaceX股票。

輝達正面臨晶片出口管制等政策變數，SpaceX則與美國政府簽有數十億美元合約。

這些輝達交易發生數周後，黃仁勳被爆與涉嫌替中國大陸從事間諜活動的女商人黃樂（Alice Huang）有婚外情，隨後辭去執行長。黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，國會議員正釐清川普對此事知情多少。

白宮發言人英格爾表示，川普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，依嘉信1000指數等公認指數配置，總統及家人都無法指示買賣。

不過，川普打破總統任內不積極投資的慣例，據彭博統計，他第二任期至今年6月的交易筆數已超過所有國會議員總和，儘管他曾呼籲禁止國會議員交易股票。由於申報只列金額區間，實際投資金額仍無法確認。