美國眾議院公布文件顯示，商務部今年核准輝達（NVIDIA）和超微向中國大陸出售近88萬顆AI晶片，部分買家被國防部列入涉嫌協助大陸軍方的企業名單，使出口審查再受國會質疑。另一方面，加州檢察長已向輝達發出傳票，調查先進晶片或機密資訊是否遭大陸不當取得，以及輝達是否誤導投資人。

眾院外交委員會19日公布出口許可資料顯示，輝達和超微合計申請向大陸出口340萬顆AI晶片，商務部工業暨安全局最終核准逾87.9萬顆。文件未交代各家獲准採購大陸企業申請的是哪款晶片，核准數量也不等於實際出貨量。截至5月，騰訊、阿里巴巴、百度和比亞迪合計獲准採購27.2萬顆舊款AI處理器。其中騰訊獲准採購15萬顆；阿里巴巴申請約95萬顆，僅獲准7.5萬顆。騰訊、百度和比亞迪的申請數量則全數獲准。

美批准售予陸科技巨頭AI晶片數量

買家被列入涉軍名單的時點，是這批文件的焦點。美國國防部今年2月一度將阿里巴巴、百度和比亞迪列入黑名單，隨後撤回，6月更新又納入。因此，商務部核准出口許可時，這三家公司尚未正式列名。騰訊則早在2025年1月就被列入所謂的「1260H名單」。

眾院外交委員會主席馬斯特在黃仁勳遭撤換一周後公布這份資料，讓輝達和川普政府是否充分落實對陸出口管制，再度受到檢視。馬斯特另外指出，文件也顯示，輝達曾申請透過疑似掩護晶片走私的公司，向大陸企業出售AI晶片。

這些資料料將加重國會對商務部和BIS的審查壓力。負責BIS的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），也遭議員追問輝達是否曾介入晶片走私調查。

馬斯特的委員會已要求凱斯勒12月初出席聽證會，但他尚未公開同意。眾院外交委員會民主黨首席議員米克斯也要求商務部長盧特尼克和凱斯勒出席公開聽證，並批評BIS核准先進晶片輸陸時，審查不足。

黃仁勳預定12月1日向眾院三個國安相關委員會進行閉門簡報。盧特尼克也已同意向參院銀行委員會簡報，但日期尚未敲定。川普去年底在黃仁勳積極遊說後，同意輝達向獲准的大陸買家出售舊款H200處理器，出口申請隨之湧入。超微也獲准出售Instinct MI325X晶片。

今年1月公布的規則允許BIS逐案核准這兩款處理器出口，但附有多項條件，包括美國政府可取得相關營收的25%。H200屬於輝達Hopper系列，比最新的Vera Rubin落後兩個世代。

截至10月的三個月，輝達對陸H200銷售帶來24億美元營收，約占資料中心營收2.2%；前一季大陸剛開放採購時，占比不到1%。不過，代執行長柯蕾絲日前在法說會上說，輝達已停止所有H200輸陸，即使已獲美國政府核准，也不再出貨。