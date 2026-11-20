根據今天公布的一項全國性民調，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在假設性2028年共和黨總統提名戰中，支持度領先副總統范斯逾10個百分點，完全逆轉12個月前的情勢。

紐約郵報（New York Post）報導，美國愛默生學院（Emerson College）民調顯示，受訪的共和黨初選選民中，有44%選擇魯比歐，另有24%支持范斯（JDVance）。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、美國總統川普之子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、廣播主持人卡爾森（Tucker Carlson）各獲9%、6%及5%的選民支持。

當民調改以開放式問題、不提供選項時，36%的選民選擇魯比歐，20%支持范斯，迪尚特、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）及川普則各獲得7%的民眾支持，即便川普依法不得再參選總統。

去年11月，愛默生學院民調以開放式問題進行調查時，范斯曾以54%對6%的支持率，領先魯比歐將近50個百分點。

許多人認為，范斯若決定參選總統，將是共和黨提名戰熱門人選。范斯已表示，將於明年決定自己的政治前途。

Axios報導，范斯可能要到2027年春末才會宣布是否參選總統。與此同時，CNN上週報導，范斯正慎重考慮不參選。

魯比歐已承諾，若范斯決定參選，他不會與其競爭。魯比歐去年接受時尚雜誌「浮華世界」（VanityFair）訪問時指出：「我會是最早支持他的人之一。」

民主黨方面，在提供候選人選項的民調中，喬治亞州聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）以17%的支持率居首，美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）（16%）居次。

紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（AlexandriaOcasio-Cortez）、前運輸部長布塔朱吉（PeteButtigieg）及加州州長紐松（Gavin Newsom）各獲得15%、14%及11%的支持率。

在開放式民調中，奧索夫同樣以17%的支持率居首，領先歐加修-寇蒂茲（12%）、紐松（8%）、布塔朱吉（6%）、賀錦麗（6%）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）（4%）及亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）（3%）。